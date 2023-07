Un milió d’euros dels fons Next Generation

Els fons europeus Next Generation, a través de la línia d’ajudes del Consejo Superior de Deportes, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del govern d’Espanya, han dotat el Club Natació Sabadell amb 1.070.000€ milions d’euros per culminar el projecte de transició energètica. Per optar a l’atorgament d’aquesta dotació econòmica ha estat clau tenir els dos equips de waterpolo disputant competicions europees. “Aquesta injecció que se’ns ha concedit ens ajudarà a culminar un projecte que ens permetrà fer un salt molt important en la sostenibilitat del club, tant en l’àmbit ambiental com en l’econòmic”, celebra el president de l’entitat centenària, Claudi Martí.

En concret, aquesta partida econòmica ha servit per renovar la coberta de la piscina del globus, instal·lació de plaques solars a la coberta de les pistes de pàdel de Can Llong, i la instal·lació de bombes d’alta temperatura per producció d’aigua calenta sanitària (ACS), en ambdós centres, que conjuntament amb la recuperació termodinàmica i la deshumectació de piscines per aigua freda són el gruix principal de la inversió.

El projecte, amb una inversió de més de 3,6 milions d’euros dividits en dues fases –un milió i 2,6 milions–, va iniciar-se fa quatre anys, l’any 2019, coincidint amb la posada en marxa de l’hort fotovoltaic dels pavellons del carrer dels Montcada. L’objectiu del projecte és eliminar l’ús d’energies fòssils –en el cas del Club, deixar d’utilitzar gas natural– i ser part activa en la producció d’electricitat, amb les instal·lacions del centre Gran Via i Can Llong. “Les dues branques representen eliminar 2.200 tones anuals d’emissions de CO2 a l’atmosfera, i alhora representa un estalvi de cost de subministraments al voltant dels 400.000 euros anuals, amb els preus actuals de l’energia”, afegeix Martí.

Prop d’un 50% més

L’augment dels costos energètics ha obligat a l’entitat a prendre decisions dràstiques, com tancar durant uns mesos la piscina exterior de Can Llong o demanar als 22.000 socis fer front a una quota extraordinària durant mig any. I és que el CN Sabadell ha passat de pagar prop d’un prop d’un milió d’euros (925.900 €) a l’exercici 2020-21 als més d’1,7 milions d’euros del passat 2022 per l’increment del cost de l’energia.