Sabadell encapçala la construcció d’habitatges a Catalunya en el primer semestre de l’any

La ciutat de Sabadell encapçala el rànquing de municipis on s’han construït més habitatges en el primer semestre de l’any. El Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) ha presentat aquest dimarts les dades dels visats de gener a juny del 2023, i el conjunt de les dades mostren un alentiment del sector, amb una caiguda de la construcció del 5% respecte al mateix període del 2022.

El COAC ha visat 359 habitatges de nova creació a Sabadell en el primer semestre de l’any. La ciutat se situa només per darrere de Vilanova i la Geltrú (372), i per sobre d’Esplugues de Llobregat (306) i altres municipis com Badalona (159) i Terrassa (146).

Pel què fa a les promocions que combinen habitatge lliure i protegit, totes les que s’han visat en aquest temps són a la província de Barcelona. I Sabadell és la segona ciutat on se n’han visat més: 23, per darrere d’Esplugues de Llobregat.

Una de les qüestions que posa en relleu el COAC és que considera que la rehabilitació no té l’impuls que s’esperava pels fons europeus Next Generation, tot i ser un 25% més que el mateix període de l’any anterior. “La intervenció en edificis existents segueix estancada a casa nostra, i tot i la posada en marxa de tots els programes d’impuls a la rehabilitació finançats pels fons Next Generation, no es detecta un impacte positiu en les dades”, indica l’informe.