El XXIII Festival Internacional de Música de Sabadell, que organitza Joventuts Musicals, acabarà aquest proper dimecres (21h) amb un concert de Gema 4 a l’Amfiteatre dels Jardinets de l’Espai Cultura Sabadell. El veterà quartet de música cubana ‘a capella’ presentarà Tiempo a tempo, un espectacle en el qual repassa els seus 30 anys de trajectòria damunt dels escenaris. El concert és compartit amb el Fresc, el Festival d’Estiu de Sabadell.

Tiempo a tempo “significa 30 anys de potent trajectòria musical sense perdre el compàs”, explica la formació. El nou espectacle de Gema 4 proposa un recorregut per la seva original història, feta de cicles i emocions, d’anades i vingudes pel tresor inesgotable de la música cubana. Amb un repertori que inclou les cançons més emblemàtiques juntament amb noves versions, el més reconegut dels quartets vocals de la Cuba contemporània proposa un viatge nostàlgic, però ple d’humor i frescor, per la tradició de l’illa del Carib.

La força d’aquesta agrupació està en la combinació d’arranjaments virtuosos, exquisides interpretacions vocals i una posada en escena que arrodoneix el treball a capella que el grup ha realitzat durant les últimes tres dècades. El resultat és un espectacle elegant i subtil, una originalíssima revisió contemporània de la música cubana i llatinoamericana.

A Tiempo a tempo, les quatre intèrprets resumeixen una carrera que les ha portat per nombrosos escenaris de tot el món, com a solistes però també com a acompanyants de figures de primer nivell, des de Celia Cruz fins a Buenavista Social Club. Tot plegat amb una delicada posada en escena, concebuda per Clara Manyós, la directora d’actors del llargmetratge Alcarràs. De la seva mà, la proposta transmet diversos matisos d’intimitat amb el públic, des del senzill menjador d’una casa fins als carrers i ambients de la Cuba del segle passat.

El Festival degà de la ciutat

Per bé que sota la denominació de Festival Internacional de Música de Sabadell la d’aquest any sigui la 23 edició, la iniciativa celebra en realitat el seu 50è aniversari. Va començar el 17 d’agost de 1973 amb el nom de Festival de Música de Sabadell i des de llavors ha anat evolucionant fins a adoptar la seva forma i nomenclatura actuals. Es tracta, per tant, del Festival més antic de la ciutat, convertit en una autèntica referència dins i fora de Sabadell.

La iniciativa, que organitza Joventuts Musicals de Sabadell, ha inclòs aquest any set concerts que s’han desenvolupat al Teatre Principal, al pati del Casal Pere Quart i a l’Amfiteatre dels Jardinets de l’Espai Cultura. Pel Festival hi han passat Daniel Ligorio, La Vella Dixieland amb Josep M. Farràs, els Barcelona Gospel Messengers, l’Orquestra d’Acordions de Sabadell, la Cobla Mediterrània i The Hanfris Quartet.