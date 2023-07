18 esportistes del CN Sabadell seran al Mundial de Fukuoka

Nombrosa representació. Fins a 18 esportistes del Club Natació Sabadell seran presents al Mundial de natació de Fukuoka que comença aquest divendres i que s’allargarà fins a finals del mes de juliol.

15 dels esportistes representants del Club ho faran al waterpolo. El gruix estarà a la selecció espanyola amb 7 jugadores i 4 jugadors. Laura Ester, Maica Garcia, Judit Forca, Bea Ortiz, Paula Leitón, Elena Ruiz i Nona Pérez al femení i Edu Lorrio, Fran Valera, Sergi Cabanas i Bernat Sanahuja al masculí. Ambdues seleccions arriben com a candidates després del bronze i l’or, respectivament, a la superfinal de la Copa del Món. Els de David Martin defensaran l’or mundial que van aconseguir l’any passat mentre que les noies de Miki Oca buscaran el segon títol per al combinat femení deu anys després del primer que va ser al 2013 a Barcelona.

L’estatunidenca, Maggie Steffens i la neerlandesa, Sabrina Van der Sloot per a l’equip de David Palma i el montenegrí, Kostas Averka i l’argentí, Ramiro Veich per al de Quim Colet, completen la nòmina de waterpolistes del CNS que estaran a terres nipones. Per la seva banda, a la natació els representants seran dos. Carles Coll que participarà en les proves de 200 estils, 200 braça i 4×100 estils i Sergio de Celis que competirà als 4×100 i 4×200 estils. A la natació artística estarà la sabadellenca, Emma Garcia, que, juntament amb Dennis González, buscarà seguir sumant èxits al seu palmarès. La recent medalla de plata als Jocs Europeus i l’or de la superfinal de la Copa del Món els posiciona com una de les parelles candidates a aconseguir una nova condecoració.