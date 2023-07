Prop de 275 persones esperen amb ganes des de fa força temps l’arribada de Blaumut a Sabadell. Ho demostra que les entrades pel concert de cloenda del Fresc Festival estiguin esgotades des del mes de maig. El dia esperat és dijous, a les 21 h, a l’acollidor amfiteatre dels Jardins.

La banda eclèctica de pop resumirà els seus 10 anys de trajectòria musical, amb un repertori format pels temes que més han encaixat entre el públic. El concert, sota el títol Blaumut 10, promet ser una celebració: “Aquest cop volem fer una gira pensant en el públic que ens ha estat seguit durant tot aquest temps, fent una mena d’antologia de les cançons que més ens han demanat que toquéssim. Una mena de greatest hits en directe”, presenta Xavi de la Iglesia, veu, guitarrista i pianista del grup. “Hi haurà totes aquelles cançons que als concerts són complicades d’interpretar perquè estem presentant un disc o un altre i el focus se centra en allò”.

No és arriscat pronosticar que no hi faltaran tres mítiques cançons, en l’imaginari del pop català i al capdamunt de la llista de temes més escoltats al perfil de Spotify de la banda. Les emblemàtiques Pa amb oli i Sal, Bicicletes i Vint-i-un botons.

Un fresc de rècord

La sisena edició del festival, que clourà avui després de 17 espectacles, no podia començar millor. No només per la bona acollida de la primera de les actuacions, un fantàstic El Tigre del sabadellenc Ramon Madaula i amb Mercè Martínez i David Olivares a escenari. També per les entrades venudes, més de 2.500 abans que comencés, que són les mateixes que en tota l’edició anterior. Per això, és possible que sigui un Fresc de rècord, en què ha exhaurit entrades per a cinc espectacles de teatre, música i humor i ha fregat el ple als Jardinets en cinc propostes més.