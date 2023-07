El festival Embassa’t ja té dates per al 2024

L’Embassa’t ja ha esgotat la primera tongada d’entrades per al 2024, en què celebrarà la seva 16a edició. I tot i que ja ha confirmat que tornarà a aterrar al parc de Catalunya, encara no hi ha cap artista anunciat. Sí que se sap que serà el 17, 18 i 19 de maig. De divendres a diumenge, una altra vegada.

Els primers abonaments a la venda, sota el nom d’Early Birds, tenien un preu de 35 euros. Després d’exhaurir-se, hi ha una segona tongada a 39 euros. Una vegada acabin les ofertes, el preu de l’abonament escala fins als 62 euros i l’entrada per a un únic dia fins als 34 euros. Per tant, ara és un bon moment perquè els adeptes del festival, els que no hi fallen mai, facin la compra.

En aquesta nova edició, les expectatives són altes. En la celebració de la 15a edició, hi van assistir més de 5.500 persones, amb un apoteòsic concert de cloenda de The Tyets, amb entrades exhaurides i més de 3.500 assistents.

L’Embassa’t, contra la censura

L’organització del festival ha mostrat la seva indignació contra la cancel·lació d’espectacles que els governs del PP i Vox estan aplicant a diferents ajuntaments. Especialment, espectacles en què hi apareix temàtica relacionada amb la identitat sexual o la memòria històrica. “Volem denunciar el retorn de la censura que està atemptant contra la llibertat d’expressió, un dret consolidat socialment i democràticament”, afirma el text.