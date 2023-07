Els preus dels aliments es moderen però continuen sent un 10% més alts que fa un any

L’Índex de Preus de Consum (IPC) ha baixat més d’un punt al juny a Catalunya i s’ha situat en l’1,9% en comparació amb el mateix mes de l’any passat. Es tracta de la variació interanual més baixa des del març del 2021, és a dir, dels últims dos anys, i suposa que l’indicador encadeni dos mesos consecutius de baixada.

Els aliments també han continuat moderant-se, però encara són un 10% més cars que fa un any. La inflació subjacent, que no té en compte aliments no elaborats i l’energia, ha baixat fins al 5,9%, dues dècimes menys. En comparació amb el mes de maig, però, els preus han pujat un 0,6%.

Les dades de Catalunya han coincidit amb les de l’Estat, on l’IPC també ha situat la variació interanual en l’1,9% i la mensual en el 0,6%.