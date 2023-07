El candidat de Junts al Senat, Antoni Castellà, va fer parada dimarts a la tarda a Sabadell, en un acte a la plaça de les Dones del Tèxtil. En un contacte amb els mitjans de comunicació, Castellà va ser molt clar: “No hi haurà cap investidura si no hi ha un reconeixement al dret d’autodeterminació i amnistia”. El candidat al Senat va assegurar que “plantegem la campanya, no des del paradigma de dreta o l’esquerra, sinó conscients que en aquestes eleccions ens juguem la relació entre Catalunya i Espanya”. Va criticar, a més, que “l’Estat no es posa d’acord en res, només en ofegar Catalunya”.

Crida ferma a no quedar-se a casa

Les eleccions municipals, també a Sabadell, van esdevenir un càstig en forma d’abstenció per a l’independentisme. El votant independentista es va quedar a casa. En aquest sentit, Castellà apunta que la seva formació ha fet “autocrítica”; però afegeix que “ara l’absentisme és un crit al peu i no és una opció”. El candidat al Senat lamenta que “és precisament això el que busquen els nacionalistes: que no bloquegem res ni que condicionem res”. Va demanar a l’electorat un vot de confiança per “demostrar a Europa que encara hi ha una gran massa visible independentista”.