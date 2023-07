Consulta el programa de festa major de Sant Julià

“Sant Julià va ser el primer barri de Sabadell que va celebrar la seva festa amb una bona paella”, assegura Eduardo Torres, que fa unes quantes dècades que està al darrere de l’organització. I continua sent un dels plats forts de la festa. El secret? Tots els productes són frescos i comprats al barri: la carn, les verdures… “Fem pinya amb el nostre comerç”, sosté. I 400 persones gaudiran d’un bon plat de proximitat.

N’estan fets tots uns experts: el grup que elabora les paelles fa 20 anys que n’està al càrrec. I també el grup xocolater, que fa dues dècades que s’hi dedica. En total, i a causa de la forta demanda, faran dues xocolatades populars, dissabte i diumenge, acompanyats amb xurros.

40 litres per a endolcir el cap de setmana a tots els veïns. I és que esperen una gran participació: “Estem al centre del Nord: rebem veïns de Ca n’Oriac, Can Deu, la Planada, la Roureda…”, exposa

Enguany el que sí que han notat els organitzadors és l’increment de preus. “Si bé la paella ens costava menys de 900 euros, ara ens hem deixat 1.700 euros en els productes”, destaca. També la festa major, amb un increment de més de 2.000 euros en total. Ara bé, no han volgut escatimar. Si bé durant l’any no s’hi organitzen moltes activitats populars, posen tota la carn a la graella cada mes de juliol.

Però no tot és tradició: enguany la gran novetat és el cabaret: un espectacle que arriba per primer cop amb màgia, una vedette, música en directe, ballet i un drag show. La festa la tancarà un correfoc amb les forques de Can Deu. A través d’aquestes activitats, els organitzadors busquen “fer el millor pel barri” i unir els veïns a través de la festa.