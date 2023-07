L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va prendre aquest dijous possessió com a diputada provincial de Barcelona. En un missatge a les xarxes socials, va destacar que “emprenc aquesta responsabilitat amb gran il·lusió per representar la ciutadania de Sabadell i de la comarca, treballant per al territori i per al món local”.

L’acte de constitució va servir per designar la socialista Lluïsa Moret com a nova presidenta de la Diputació de Barcelona amb els vots del PSC, comuns, els dos diputats independents de Junts i el de Tot per Terrassa (TxT). Moret ha obtingut majoria simple en segona votació després que, en una primera ronda, no hagi aconseguit el mínim de 26 vots de la majoria absoluta.

Els independents de Junts (l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i l’alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès) han votat a favor de Moret i formaran part del govern de l’ens. S’han desmarcat de Junts després d’arribar a un acord amb el PSC en “inversions estratègiques” per a l’Alt Penedès, Anoia i Garraf. Junts queda fora del govern de la Diputació després d’haver governat els últims quatre anys amb el PSC.