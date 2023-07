Un conductor begut atropella un home de 73 anys a l’entrada dels FGC

Un home de 73 anys va haver de ser traslladat a l’hospital Parc Taulí de Sabadell després de ser atropellat per un conductor begut a la Plana del Pintor, a tocar de l’entrada de l’estació dels FGC. L’home estava travessant el carrer de Vinhamala en aquell punt quan un turisme el va envestir.

El succés va tenir lloc diumenge a la tarda, poc després de les 16 hores. Una unitat de la Policia Municipal va realitzar la prova de l’alcoholèmia al conductor, de 53 anys, el qual va donar positiu amb una taxa de 0,47 mg/l, sent denunciat administrativament per conduir sota els efectes de l’alcohol. El vianant, ferit greu, va ser atès per una unitat del SEM abans de ser traslladat a l’hospital sabadellenc. “Està ingressat a la UCI i l’han d’operar”, expliquen fonts properes a la víctima.