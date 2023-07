Es fan passar per l’Ajuntament per estafar un veí de Sant Quirze

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha posat en coneixement de la ciutadania en les últimes hores que mitjançant la Policia Local s’han detectat intents d’estafa per part d’unes persones que es feien passar per treballadores del consistori. La Policia té constància que els estafadors s’havien posat en contacte amb un establiment del poble comunicant-li que tenien un deute amb l’Ajuntament força important i que, per ser coneguts de l’alcaldessa, ella mateixa s’havia ofert a solucionar-ho de manera amistosa amb l’objectiu que no es fes publicitat del deute ni aparegués en cap llista de morositat. Per dur a terme aquesta acció, van facilitar-li a la responsable de l’establiment un número de telèfon i li van demanar-ne el seu per enviar-li per whatsapp un número de compte corrent on hauria d’ingressar un total de 900 euros.

La responsable de l’establiment ja ha denunciat els fets a la Policia Local, els quals ja han traslladat les diligències als Mossos d’Esquadra perquè continuïn amb la investigació.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha condemnat aquests fets delictius i insta la ciutadania a que ràpidament es posin en contacte amb la Policia Local, al telèfon 93 721 68 68, en cas de rebre alguna trucada o algun missatge d’aquest tipus a través dels seus dispositius mòbils. El consistori assegura en un comunicat que destinarà els recursos i els esforços necessaris per garantir que cap veí, veïna, establiment o empresa del municipi siguin víctimes d’aquests tipus d’estafes.