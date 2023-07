Els motoristes estaran aquesta setmana sota la lupa a Sabadell. Des d’aquest dilluns 17 i fins al diumenge, el Servei Català de Trànsit i la Policia Municipal de Sabadell coordinen una campanya intensiva per vetllar per la seguretat dels motoristes. Es controlarà l’ús correcte del casc dels conductors i dels acompanyants, la documentació del conductor i del vehicle (permís de circulació, ITV i assegurança) i la conducta circulatòria tant dels motoristes com de la resta de conductors.

En la darrera campanya coordinada de controls a motocicletes i ciclomotors del passat mes de maig, es van imposar 663 denúncies en una setmana (prop de 100 sancions al dia de mitjana) a Catalunya.

Aquest 2023 han mort 27 motoristes a les carreteres catalanes, el que representa 1 de cada 3 víctimes mortals d’enguany (80). A banda, també s’han registrat 147 motoristes ferits greus i 1.001 ferits lleus en accident de trànsit.

#INFOPMS 📢Del 17 al 23 de juliol realitzem campanya coordinada amb @transit de control i vigilància de motocicletes i ciclomotors Es controlarà:

✅No dur o portar mal cordat el casc

🛑Respecte pels senyals de trànsit

🏍️Mala conducta en la conducció#Sabadell #SabadellSegura pic.twitter.com/HSsnKrXoFt — Policia Sabadell (@PoliciaSabadell) July 17, 2023