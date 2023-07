El Centre de Sabadell, el punt turístic més visitat del Vallès Occidental

Sabadell està ben vista a ulls del turista. Els visitants que ha rebut Sabadell durant l’any 2022 han puntuat amb un notable la seva estada a la nostra ciutat, segons les dades que ha fet públiques Labturisme, l’observatori de turisme de la Diputació de Barcelona. Els motius principals pels quals venen a Sabadell són els negocis (49%) i el turisme per oci (35%).

De fet, a Sabadell hi ha 1.265 places per a pernoctar, segons les darreres dades del Visit Sabadell d’abril de 2023, i es converteix en el municipi del Vallès amb més places hoteleres (el 21% de tota l’oferta). A la nostra comarca hi ha un total de 399 establiments i 9.198 places per a pernoctar. L’any 2020, la comarca va rebre 680.740 visitants. El punt turístic més rellevant de la comarca és el Centre de Sabadell (37,7%), seguit del Monestir de Sant Cugat (12,7%), el parc de Collserola (7,5%) i el Parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obach (6,3%), segons l’Observatori de Turisme.

El perfil del visitant

Però quin és el perfil de la persona que ens visita? La cara del turista a la nostra ciutat és d’home (73,32%) d’entre 35 i 44 anys que arriba per motius laborals. La gran majoria és un públic nacional (63,5%) que prefereix allotjar-se a un hotel (96,1%) i es deixa 744 euros de mitjana durant la seva estada, tenint en compte el transport, allotjament i els diners que deixa a la ciutat.

Aquesta despesa és superior al valor mitjà de la resta de municipis dels entorns de Barcelona. A banda, més de la meitat ja havien vingut prèviament a Sabadell (54%) i hi torna sol (35%), mentre una gran part ho fa amb companys de feina (21%), en parella (18%) o amb la família (14%).

I què hi fan, a Sabadell? El turista que va visitar la nostra ciutat l’any passat, durant la seva estada, gaudeixen de l’oferta gastronòmica de Sabadell (81,2%), fan passejades o aprofiten per descobrir Sabadell (72,7%) o, principalment, fan activitats vinculades als negocis (56,7%).