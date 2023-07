Afectacions a la línia S2 d’FGC per obres durant l’agost

Els usuaris de la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) es veuran afectats per unes obres en un tram de la via. FGC ha iniciat els treballs per renovar la via entre les estacions de Muntaner i Les Tres Torres, que causaran afectació en el servei del 12 al 20 d’agost. L’actuació permetrà implantar en tot aquest tram, de 640 metres de llargada, noves vies de placa formigonada, que substituiran l’actual via sobre balast. L’objectiu de l’obra és millorar la robustesa del servei i reduir els costos de manteniment.

La intervenció forma part del projecte de renovació de via entre Plaça Catalunya i Sarrià, una part del qual ja s’ha executat entre les estacions de Les Tres Torres i Sarrià. La renovació implica tots els trams de túnel, ja que les vies de les estacions ja són de placa formigonada.

Servei alternatiu amb autobusos entre Gràcia i Sarrià del 12 al 20 d’agost

Els treballs previs ja han començat els darrers dies sense afectació de moment del servei de la línia Barcelona-Vallès, ja que es duen a terme fonamentalment en horari nocturn, fora de l’horari comercial.

La fase principal de l’obra, que consistirà en la retirada del balast i la seva substitució per placa formigonada, sí que obligarà a tallar la circulació de trens en el tram entre les estacions de Sarrià i Gràcia, que es prestarà amb un servei alternatiu d’autobusos. Per això, Ferrocarrils ha programat aquesta fase en un període, del 12 al 20 d’agost, de baixa demanda a les línies metropolitanes, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte en els usuaris.

D’aquesta manera, el servei programat entre el 12 i el 20 d’agost serà el següent:

Servei alternatiu amb autobús entre Gràcia i Sarrià per la Via Augusta.

Els trens de les línies S1 i S2 que circulin entre les estacions de Sarrià i Terrassa Nacions Unides i Sabadell Parc del Nord mantindran els horaris habituals.

Els trens entre Gràcia i Pl. Catalunya modificaran els seus horaris habituals i circularan amb una freqüència màxima de 18 trens per hora i sentit. Els horaris estaran disponibles al web, a l’app d’FGC i a les vitrines d’estacions.

Els trens de les línies L7 i L12 conservaran els horaris habituals.