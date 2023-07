La majoria dels municipis del Vallès Occidental es troben per sobre de la mitjana catalana en l’índex socioeconòmic territorial (IST) del 2020 -amb un valor de referència a Catalunya igual a 100-, segons dades facilitades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). En el rànquing, elaborat analitzant els municipis de més de 500 habitants de Catalunya, destaquen Matadepera (131,8) i Sant Cugat (124,9), en el podi de les localitats amb millors xifres. Entremig, en segona posició, hi ha Castellolí (125,8). A l’altre extrem, els municipis amb menor índex socioeconòmic són Barbens (57,1), Salt (62,0) i Seròs (65,1).

Les dades permeten observar que hi ha diferències importants en el nivell socioeconòmic dels municipis catalans: hi ha 37 municipis que tenen un IST alt (supera en més de 20 punts percentuals la mitjana catalana) i a l’altre extrem, n’hi ha 31 amb un IST baix (20 punts o més per sota de la mitjana). En onzena posició a la taula hi ha Sant Quirze del Vallès, amb una mitjana de 121,6. A la comarca, del total de 23 municipis analitzats, no n’hi ha cap per sota del 60. Així, 7 es troben entre 80 i 100; 12 entre els 100 i 120; i 4 per sobre dels 120.

Diferències notables als barris de Sabadell

Si entrem a desglossar les dades a Sabadell, s’observen diferències substancials també entre les diverses zones de la mateixa ciutat. Per exemple, el barri del Centre presenta unes dades per sobre de la mitjana catalana (124), mentre que altres indrets com Can Puiggener, Torre-romeu, Can Roqueta i el Poblenou es troben per sota de la mitjana catalana en aquest indicador.

L’IST és un índex relatiu, amb un valor de referència per a Catalunya igual a 100, que resumeix diverses característiques socioeconòmiques de la població resident en un territori i quantifica les diferències dins de Catalunya. L’Idescat n’ofereix resultats per comarques i, per primera vegada, per tots els municipis. A més, a nivell inframunicipal, difon resultats de les 853 agrupacions censals, dels barris de Barcelona i, també per primera vegada, de les 5.073 seccions censals de Catalunya.

A Catalunya, dels 37 municipis amb el nivell socioeconòmic alt, 12 es troben a l’Àmbit Metropolità, 10 a les Comarques Centrals i 6 a l’Alt Pirineu i Aran. En canvi, dels 31 amb el nivell socioeconòmic més baix 16 estan a Ponent i 9 a Comarques Gironines. D’altra banda, el grup més nombrós de municipis és el que es troba en el nivell mitjà alt de l’IST (entre la mitjana de Catalunya i 20 punts percentuals per sobre d’aquesta). Aquest grup està format per 527 municipis que tenen una forta presència a tot Catalunya, excepte a les Terres de l’Ebre. Finalment, hi ha 352 municipis que tenen un IST mitjà baix (entre la mitjana catalana i 20 punts per sota). La majoria dels municipis de les Terres de l’Ebre es troben en aquest grup.

Components socioeconòmics de l’IST per municipis

L’IST concentra en un sol valor la informació de 6 indicadors: 2 de situació laboral, 2 de nivell educatiu, 1 d’immigració i 1 de renda. Els valors de cadascun d’aquests indicadors varien molt entre els municipis de Catalunya. Tanmateix, els municipis amb l’IST més elevat mostren resultats més alts en tots 6 indicadors i els municipis amb l’IST més baix mostren tots els indicadors amb resultats menys elevats.

Entre els municipis de més de 500 habitants, els que registren els valors més elevats i més baixos de cada component són els següents:

Població ocupada de 20 a 64 anys (64,0% al conjunt de Catalunya) . Aquest indicador mostra el valor més alt a Vila-sana (81,1%) i Castellolí (80,0%) i el més baix a Talarn (30,7%) i Lloret de Mar (44,5%).

. Aquest indicador mostra el valor més alt a Vila-sana (81,1%) i Castellolí (80,0%) i el més baix a Talarn (30,7%) i Lloret de Mar (44,5%). Treballadors de baixa qualificació (11,8% al conjunt de Catalunya). Els municipis amb el valor més baix són Matadepera (2,6%) i Sant Cugat del Vallès (3,9%). En canvi, els valors més elevat són els de Sant Pere Pescador (35,2%) i Ullà (29,8%).

Els municipis amb el valor més baix són Matadepera (2,6%) i Sant Cugat del Vallès (3,9%). En canvi, els valors més elevat són els de Sant Pere Pescador (35,2%) i Ullà (29,8%). Població de 20 anys o més amb estudis baixos (14,0% al conjunt de Catalunya). Els municipis amb el valor més baix són Lladó (3,3%) i Matadepera (3,9%). En canvi, els valors més elevats són els de la Fatarella (33,0%) i Vilalba dels Arcs (31,6%).

Els municipis amb el valor més baix són Lladó (3,3%) i Matadepera (3,9%). En canvi, els valors més elevats són els de la Fatarella (33,0%) i Vilalba dels Arcs (31,6%). Població jove sense estudis postobligatoris (26,6% al conjunt de Catalunya). Aquest indicador és el que mostra més desigualtat entre els municipis. Els municipis amb el valor més baix sónMatadepera (5,4%) i Sant Cugat del Vallès (8,2%); en canvi, els valors més elevats són els de Torres de Segre (60,9%) i la Jonquera (57,0%).

Aquest indicador és el que mostra més desigualtat entre els municipis. Els municipis amb el valor més baix sónMatadepera (5,4%) i Sant Cugat del Vallès (8,2%); en canvi, els valors més elevats són els de Torres de Segre (60,9%) i la Jonquera (57,0%). Estrangers de països de renda baixa o mitjana (13,0% al conjunt de Catalunya). Els municipis amb el valor més baix són Castellolí (0,6%) i Maspujols (1,1%), mentre que els valors més elevats són els el de Guissona (51,8%) i la Portella (40,4%).

Els municipis amb el valor més baix són Castellolí (0,6%) i Maspujols (1,1%), mentre que els valors més elevats són els el de Guissona (51,8%) i la Portella (40,4%). Renda mitjana per persona (14.152 € al conjunt de Catalunya). Els municipis amb el valor més elevat són Matadepera (22.806 €) i Sant Just Desvern (21.511 €) i els que tenen el valor més baix són Salt (9.468 €) i Lloret de Mar (9.758 €).