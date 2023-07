Una família conflictiva apallissa un escombriaire de Sabadell en ple carrer

Un escombriaire va ser agredit aquest dimecres al matí en ple carrer per grup que sortia d’un habitatge al barri d’Espronceda. Segons han confirmat fonts municipals, la víctima va haver de ser traslladada a l’hospital Taulí per culpa de les contusions i es recupera a casa seva després d’haver rebut l’alta en les últimes hores.

L’incident s’hauria originat després que el treballador del servei de neteja recriminés l’actitud d’uns nens que estaven embrutant la zona on treballava. L’escena va despertar la ira d’una família de l’indret, que va sortir de l’habitatge per colpejar l’escombriaire. Segons fonts veïnals, es tracta d’una família conflictiva del barri, que ja ha protagonitzat en el passat incidents similars. En aquest sentit, asseguren que han causat problemes reiteradament i desperten la por entre alguns dels veïns de la zona. Després de l’agressió, la Policia Municipal es va desplaçar ràpidament fins al lloc, on es va atendre en un primer moment l’home.

L’Ajuntament es personarà en el cas

Aquest dijous, l’Ajuntament ha expressat la seva solidaritat amb el treballador i manifesta que aquests comportaments incívics no es poden permetre en cap cas. A més, el consistori es personarà com a acusació en aquest cas. Fonts municipals han detallat que ja estan fent tots els processos per denunciar l’actuació de l’agressor.

Segons afegeixen, l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb Fiscalia per prendre mesures legals per poder fer fora de l’habitatge la família agressora, que l’ocupa de manera il·legal, detallen les citades fontsa. El consistori ha assegurat que treballarà amb fermesa per garantir la seguretat de les persones que presten servei públic.