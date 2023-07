Qui és qui: les millors notes de la selectivitat 2023 de Sabadell

Premi a la constància, a l’esforç i al talent acadèmic. L’Ajuntament de Sabadell va reunir dijous passat a la tarda els onze sabadellencs i sabadellenques que han obtingut els millors resultats a les proves d’accés a la universitat, en un acte institucional al saló de plens amb la companyia de les famílies, professors de diferents centres, el regidor de cultura, Manuel Robles, i l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. Per a aquest reconeixement, el consistori té en compte tant la nota de les PAU 2023, com la nota mitjana de l’expedient acadèmic, ja que “l’objectiu és posar en valor l’esforç continuat que representa tenir un bon expedient acadèmic”, va apuntar el regidor d’educació.

Joel Trapero (9,96), Marcel Mazariegos (9,84), Ivan Utrilla (9,77), Jule Santandreu (9,73), Maria Arévalo (9,606), Albert Taulé (9,6), Quim Martínez (9,588), Natàlia Muñoz (9,558), Marc Sánchez (9,542), Clàudia Jiménez (9,520) i Ariadna Lorente (9,31) –estudiant de Baccalauréat francès (Batxibac)– són els alumnes reconeguts, tots ells amb una nota superior al 9,3 si es té en compte la puntuació de la fase general de la selectivitat, i no la ponderació sobre 14 que s’obté amb les proves específiques. Tres d’ells de l’escola Mare de Déu de la Salut, dos més de l’Escola Sant Nicolau, uns altres tres del centre Ramar 2, i els tres restants vinguts de l’institut Pau Vila, l’institut Sabadell i l’institut Joan Oliver.

Alhora, la rebuda va vestir-se de reconeixement també a les famílies i al professorat, que han estat al costat dels i les alumnes en la seva formació i constitueixen un important suport per assolir l’èxit acadèmic del jovent. Tanmateix, l’alcaldessa i el regidor, així com alguns dels professors que van intervenir a l’acte, van recordar que l’èxit és una fita personal. “Hi ha persones que han tret un set o un aprovat i ja s’han superat a elles mateixes: això també és motiu de mèrit i reconeixement”, va reblar Farrés, que va afegir que “des d’aquí, també els volem congratular”.

El qui és qui

Joel Trapero

Escola Mare de Déu de la Salut

” Vull estudiar Filosofia Política i Economia, que s’imparteix entre la UPF, la UAB, la UAM i la UC3M. Aquesta carrera inclou tot el que m’agrada i, a part, s’imparteix des de Barcelona i des de Madrid, un fet que també m’ha cridat molt l’atenció”.

Marcel Mazariegos

Escola Mare de Déu de la Salut

“Volia fer Medicina tot i que vaig mirar altres opcions per si al final no entrava. He entrat, però!”

Iván Utrilla

Institut Joan Oliver

“Vull estudiar medicina perquè ajudar i entendre les persones sempre m’ha fet molt feliç.”

Jule Santandreu

Escola Sant Nicolau

“Vaig escollir fa ben poc que volia fer Enginyeria Biomèdica; penso que em pot agradar molt.”

Maria Arévalo

Escola Mare de Déu de la Salut

“A última hora he decidit que estudiaré Dret i ADE, que em dona opció a fer també Dret i Economia.”

Albert Taulé

Escola Sant Nicolau

“He escollit Periodisme. El batxillerat ens l’hem de prendre amb ganes, i també de forma descansada.”

Quim Martínez

Ramar 2

“Vaig veure un doble grau en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques. No m’esperava entrar, la veritat.”

Natàlia Muñoz

Ramar 2

“M’agradava la Medicina. Va ser a partir d’un curs que vaig fer, que vaig veure que era feta per a mi.”

Marc Sánchez

Institut Sabadell

“Des de fa anys que llegeixo notícies d’economia i m’interessa moltíssim. Per això, faré aquest grau.”

Clàudia Jiménez

Ramar 2

“Faré Medicina: és la carrera que em permetrà ajudar i tenir un contacte directe amb el pacient.”

Ariadna Lorente

Institut Pau Vila

“El Batxibac ha estat dur, però ha estat una bona experiència. He decidit estudiar Biologia Ambiental.”