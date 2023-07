La selecció estatal de waterpolo supera la fase de grups del mundial

Fase de grups superada. Després de la primera setmana de competició al Mundial de Fukuoka, la selecció estatal masculina i femenina de waterpolo tanca la fase inicial classificant-se per a les eliminatòries sense excessives complicacions.

En el cas de l’equip espanyol femení, les de Miki Oca, amb 7 jugadores del Club Natació Sabadell, han acabat segones del seu grup. Amb Maica Garcia, Laura Ester, Judit Forca, Bea Ortiz, Pau Leitón, Nona Pérez i Elena Ruiz a la convocatòria, la selecció va caure (7-6) al debut a la competició, davant els Països Baixos de Sabrina Van der Sloot. Les neerlandeses ja van ser el botxí espanyol a les semis de la Superfinal de la Copa del Món i han tancat el grup a la primera plaça. Els dos partits restants han estat gairebé un tràmit, primer davant Israel (22-5) i tancant la fase davant Kazakhstan (24-5). Als vuitens, el rival serà França (demà a les 8:30), a priori, assequible. El camí es complicarà als quarts on ja espera la selecció hongaresa. Els Estats Units de Maggie Steffens, grans candidats a revalidar el títol, no podrien creuar-se amb l’equip espanyol fins a una hipotètica final.

L’equip masculí, per la seva banda, segueix amb pas ferm cap a un nou títol mundial. L’equip de David Martin compta amb quatre waterpolistes del CNS, Edu Lorrio, Fran Valera, Sergi Cabanas i Bernat Sanahuja. Amb una gran solvència, el combinat espanyol va superar a Sèrbia al debut (16-14) i va certificar la primera plaça amb el triomf davant la Montenegro de Kostas Averka (11-7). Al darrer partit de grups, amb alguna rotació i la relaxació de tenir la feina feta, els espanyols han guanyat amb claredat a Sud-àfrica (27-6). A diferència del femení, la primera plaça als grups permet als de David Martin estalviar-se els vuitens i esperar rival als quarts que es disputaran el dimarts (12:30).

Sergi Cabanas (foto), Fran Valera, Edu Lorrio i Bernat Sanahuja buscaran el segon títol mundial consecutiu de la selecció. /EFE

Balanç positiu fins ara

Fins ara el balanç del Mundial per als esportistes del CNS és molt positiu. A la plata d’Emma Garcia al duet mixt tècnic de natació artística, s’uneix la classificació per als quarts dels waterpolistes espanyols, l’estatunidenca, Maggie Steffens, i la neerlandesa, Sabrina Van der Sloot, i la classificació a vuitens de les jugadores de la selecció estatal i del montenegrí, Kostas Averka. L’argentí, Ramiro Veich, ha estat l’únic que no s’ha classificat a les eliminatòries. Per la seva banda, els nedadors Sergio de Celis i Carles Coll comencen amb les proves la setmana vinent.