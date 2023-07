Joan Mena, regidor de Sabadell En Comú Podem, ha animat als votants d’esquerres a triar Yolanda Díaz de cara a les eleccions d’aquest diumenge. El partit lila ha celebrat el seu últim acte de campanya al Centre Cívic de Gràcia. Tot en un acte que ha comptat amb la participació de Viviane Ogou, número 7 a les llistes de Sumar per Barcelona; el politòleg Blai Burgaya i el mateix Mena.

Durant la cita tots tres han reivindicat el vot per Díaz.”És garantia d’un govern progressista”, han repetit a les seves respectives intervencions. Pel que fa a Mena, al seu discurs el sabadellenc ha parlat de la importància del vot: “Sabadell és una ciutat progressista i això s’ha de notar el 23-J. Ciutats com la nostra poden frenar un govern de dretes i ultradreta que poden fer molt de mal”. Per acabar, ha avisat dels perills d’una victòria de la dreta: “Si toquen poder es retallaran molts drets i llibertats”.