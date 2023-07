La selecció espanyola femenina de waterpolo es classifica per a les semifinals del Mundial

La selecció espanyola femenina de waterpolo s’ha classificat per a les semifinals del Mundial de Fukuoka. Les de Miki Oca, amb 7 jugadores del Club Natació Sabadell, han superat per 12 a 9 a Hongria i competiran per un lloc a la gran final el dimecres (11:30) davant Austràlia.

Comandades per la sabadellenca, Judit Forca (5 gols), les espanyoles han aconseguit el triomf en un partit que han dominat des de l’inici. Precisament Forca ha obert el marcador posant la primera pedra i amb un 3 a 2 al marcador s’ha arribat al final del primer quart. Al segon, s’ha repetit el parcial posant dos gols de marge (6-4). L’escletxa s’ha obert definitivament al tercer amb un momentani 10 a 5 que ha deixat el partit sentenciat. Al final del tercer i durant el quart, les hongareses han maquillat el resultat final amb el 12 a 9 definitiu.

Ara, el combinat espanyol s’enfrontarà a Austràlia per un lloc a la final. En cas de guanyar, les de Miki Oca s’assegurarien la seva presència als Jocs Olímpics de París de l’any vinent, el primer gran objectiu de l’expedició al Mundial. Per l’altre costat, els Països Baixos de la waterpolista del CNS, Sabrina Van der Sloot, continuen amb pas ferm després de superar amb claredat al Canadà (17-10). La gran sorpresa ha arribat amb l’eliminació dels Estats Units de Maggie Steffens. Les actuals campiones olímpiques i del món han caigut per 7 a 8 davant d’Itàlia.

Es trencarà una hegemonia de 10 anys

L’última vegada que els Estats Units no van guanyar el Mundial va ser el 2013, a Barcelona. Aleshores, la selecció espanyola va assolir l’or. Enguany, d’aquella convocatòria es mantenen a l’equip les jugadores del CNS, Laura Ester i Maica Garcia, a més d’Anni Espar i Pili Peña (jugadores l’Astralpool en aquell moment). El que és segur és que hi haurà un nou campió Mundial deu anys després.