Joan Mena (En Comú Podem): “La ciutadania ha validat el nostre projecte polític”

Sumar-En Comú Podem ha estat la segona força més votada a Catalunya a les eleccions generals. Els de Yolanda Díaz han obtingut 493.548 vots arreu del territori i 15.368 a Sabadell. Davant d’aquests resultats Joan Mena líder de Sabadell En Comú Podem (ECP) i número 27 de Sumar-ECP ha expressat la seva satisfacció pels resultats.

“A Sabadell hem guanyat contundentment les forces del govern progressista, la ciutadania ha validat el nostre projecte polític”, ha afirmat. Pel que fa a Catalunya, Mena creu que s’ha votat en “clau progressista” i se’ls ha enviat un missatge: “Catalunya no vol un govern de dreta i ultradreta”. És per això que líder dels comuns ha reivindicat la reedició del govern conformat pel PSOE i, en aquesta nova legislatura, Sumar- en substitució de Podemos. “Les enquestes deien que no seria possible, però hem demostrat que la coalició és forta i té unes polítiques útils”. Per acabar, Mena ha demanat a la resta de partits a donar suport a la investidura d’un candidat d’esquerres: “Cal empènyer perquè Espanya continuï tenint un govern que aposti pels drets socials i pel diàleg”.