Derrota exagerada del Sabadell en el seu primer test a Vila-real (4-0)

Massa càstig. El Sabadell ha iniciat la ruleta d’amistosos amb una derrota molt exagerada (4-0) a la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza davant el filial del Vila-real, molt més rodat perquè comença la lliga a Segona Divisió A d’aquí a 17 dies. Dos penals i dos gols en la recta final han deixat un resultat que no reflecteix la tònica d’igualtat del partit.

Com era previsible, Miki Lladó ha utilitzat la totalitat de jugadors disponibles. No van ser convocats Jaume Piñol i Ricard Pujol, encara en procés de recuperació; Antonio Sánchez i Jon Ander Amebilia per unes molèsties, a més de Raúl Baena, gairebé sense entrenaments. Ha sortit amb un onze en el qual figuraven cinc jugadors de la passada temporada: Ortolà, Pau Resta, Álex Gualda, David Astals i Cristian Herrera. Cal destacar la presència d’Alejandro Suárez, del filial, fent tàndem a l’eix de la defensa amb Pau Resta.

És el moment de veure jugadors, fer proves i començar a encaixar peces en el sistema que vol Miki Lladó. L’inici ha estat arlequinat, amb dues bones arribades, sobretot una del lateral Pablo Monroy, qui ja ha demostrat la seva capacitat ofensiva. Llàstima que no ha pogut superar la sortida del porter. El filial groguet de Miguel Alvarez s’ha despertat, posant a prova a Ortolà en dues ocasions. Res ha pogut fer el porter arlequinat per aturar el primer penal, totalment inexistent, per unes suposades mans de Monroy que només ha vist l’àrbitre. Ontiveros l’ha transformat en l’1-0, trencant la igualtat del partit.

Onze nou

Miki Lladó ha introduït un triple canvi en el minut 35 i l’onze de la segona part ha sigut pràcticament nou, amb la presència de joves jugadors i alguns fitxatges, cas de Biel Farrés o Guillem Naranjo a més de Ferran Sarsanedas, a prova. Un segon penal, provocat per Moha Ajani, ha permès al Vila-real B eixamplar el seu avantatge (2-0) mitjançant Andrés Ferrari.

En la recta final ha esgotat tots els canvis el tècnic santcugatenc, fins a utilitzar un total de 25 futbolistes. Dues errades defensives han propiciat els dos últims gols locals, obra de Facundo i Jorge Pascual. En canvi, els arlequinats han eastat desencertats en diverses arribades a l’àrea grogueta.

Encara queda molta feina per fer. Mai agrada perdre per un resultat així, però el nivell del rival també era superior. El pròxim test serà el dissabte al Municipal d’Olot (19.30 h), en aquest cas davant un equip d’inferior categoria.

Sabadell: Ortolà; Pablo Monroy, Pau Resta, Alejandro Suárez, Víctor Álvarez, Beitia, David Astals, Marc Domènch, Cristian Herrera, Álex Gualda i Callejón. També han jugat: Sebas; Javi Gómez, Juanmi Carrión, Vladys, Moha Arjani, Marruecos, Valter, Iván Tebar, Biel Farrés, Ferràn Sarsanedas, Dionou, Sander, Guillem Naranjo i Marc Vargas.

FOTOS: LLUÍS FRANCO