Manel Martínez es converteix en el ‘9’ del Sabadell 23/24

Fet. Manel Martínez Bel torna al Centre d’Esports Sabadell set anys després per convertir-se en el ‘9’ de la temporada 23/24. Era la principal opció de la direcció esportiva i s’ha pogut concretar després d’uns dies de negociacions. D’aquesta manera, Miki Lladó veu satisfeta una de les seves principals demandes encara que el club treballa -ara amb dues fitxes sèniors lliures- per continuar reforçant la parcel·la ofensiva.

El davanter de Corbera de Mar (31 anys) ha tingut una singular trajectòria. Va arribar al filial arlequinat la temporada 14/15, després d’una experiència als Estats Units on va combinar futbol i estudis. La següent, la 15/16, va explotar fent 13 gols en la primera part de la temporada a Tercera Divisió amb el ‘B’ i el tècnic Miguel Martínez li va donar l’oportunitat al primer equip, amb el qual va anotar 4 gols més. També va ser un dels protagonistes de l’equip que guanyaria la Copa Catalunya al Barcelona At. a la Nova Creu Alta. Una plantilla jove i amb molt de talent que es va trencar per la greu situació econòmica del club.

Diversos clubs

Manel va marxar al Girona, que el va cedir al Llagostera, on signaria el seu millor balanç golejador amb 14 dianes. També va militar a les files del Lorca Deportivo, amb el qual assoliria l’ascens i va debutar a la Segona Divisió A. En el seu retorn al Girona, acabaria jugant al filial Peralada en aquell moment. Real Murcia, Marbella i At. Balears serien els següents destins. En el conjunt illenc va destacar a la Copa del Rei, amb gols decisius contra el Getafe i Celta (doblet) que van eliminar als conjunts de Primera Divisió. De totes maneres, després d’una fugaç i exòtica aventura a l’Uzbekistan, acabaria la segona part de la passada temporada al Racing de Ferrol, en el qual tindria un protagonisme força secundari: 15 partits (tots sortint des de la banqueta) i un únic gol. Això sí, sempre figurarà en la plantilla que va celebrar l’ascens a Segona Divisió A.

Ara, el Sabadell li ha obert la porta per reivindicar-se. “Per proximitat i capacitat, és un jugador molt interesant“, ha repetit el director esportiu Jaume Milà. Tindrà la competència de Guillem Naranjo encara que són dos davanters de característiques diferents que es podrien complementar perfectament. I això també permetrà a Cristian Herrera ocupar posicions d’enllaç, sense oblidar l’aportació del jove Vladys.