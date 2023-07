Bars i terrasses plenes al Passeig: “Ara ve molt de gust”

Quan algú pensa en Sabadell a finals de juliol l’acostuma a imaginar força buida. És època de vacances, la gent marxa. Però no és ben bé així, ja que enguany a la ciutat hi ha molta vida. Sobretot a la zona del Passeig. Allà, gairebé cada vespre es poden veure ben plens els bars i restaurants. Sobretot aquells que tenen terrassa. Ja sigui per sopar, fer uns beures o trobar-nos amb les nostres amistats, seure en una bona terrassa a prendre la fresca és un costum molt estival pels sabadellencs.

Punt de trobada

“El Passeig és un lloc agradable, sobretot després de la reforma i al vespre hi fa un aire refrescant”, explica Agustí tot prenent un refresc. En el seu cas no tenia pensat aturar-se, ja que estava passejant el gos però: “Aquí s’hi està molt bé i, ja que passava pel davant he decidit aprofitar i prendre alguna cosa”, confessa.

Un altre cas és el de Sara, qui està reunida amb amics. “Ens permet desconnectar i estar junts compartint una bona estona”, explica. La seva tria no és casualitat, amb la colla ja havien decidit prèviament quedar pel Passeig. “Hi ha molt ambient i com queda al centre ens va bé a tots, així ningú s’ha de desplaçar gaire lluny de casa”. A més a més, l’oferta en oci de la zona també els serveix d’al·licient: “No tenim clar que farem un cop sopats, però si ens animem molt potser rematem el vespre amb una copa”, assegura amb un somriure.

Ganes de socialitzar

A les terrasses s’hi veuen perfils de tota mena. Hi ha qui seu sol, mirant el mòbil. Hi ha els que es troben amb amics i també els que han vingut amb la parella. El fet que els uneix és que tots han decidit passar una estona a l’aire lliure. “Des de la Covid es noten més les ganes de socialitzar, és un costum molt nostre que estem tornant a recuperar i penso que és molt positiu”, afirma Pep.

En una altra taula Lucia escolta i assenteix amb el cap. Per ella veure les terrasses amb tanta gent és com un “reclam”. “T’entren ganes de fer una cervesa i de cop i volta et trobes sopant. Ho tenim força per costum i ens calen poques excuses per fer-ho”, assevera.

Cau la nit i es va fent tard, però les terrasses continuen ben plenes. Els clients arriben i marxen, un formigueig constant de gent. Mentrestant els cambrers circulen enfeinats entre les taules. Amb tot el mes d’agost al davant tot apunta al fet que aquesta serà la tònica habitual de cada dia. Un fet que, sens dubte serà molt benvingut per la restauració local.