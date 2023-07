L’èxit de Barbie i Oppenheimer es fa notar a la ciutat

Aquests dies tothom ha sentit a parlar de Barbie i Oppenheimer. Les dues pel·lícules del moment i del que portem d’estiu. En poques setmanes d’estrena, ambdós films, ja han generat gran expectació i recaptacions milionàries. A Sabadell, com no podia ser d’altra manera, també hem notat aquest furor. Concretament a les dues sales que hi ha a la ciutat, l’Eix Macià i l’Imperial. Que en les últimes jornades s’han omplert de sabadellencs. Davant del fenomen hi ha qui ha optat pel film de la popular nina, altres han preferit l’argument de la bomba atòmica i també hi ha els que han decidit veure les dues. El que es coneix com a fer un Barbenheimer.

La febre rosa

Rosa és el color que defineix Barbie. I així ho han interpretat els seus fans. Ja que les sales de cinema s’han omplert de persones vestides d’aquest color. “És el més representatiu i com tothom que ve es vesteix així doncs ja s’ha tornat una moda”, expressa Marina, qui ha anat a l’Imperial a veure la pel·lícula. Per ella una de les motivacions principals per anar al cinema és l’argument: “Per moltes que hem passat ja la infantesa i l’adolescència és una barreja de nostàlgia, però alhora també ens atrau aquest caire empoderador i feminista que té”, assegura.

La Fernanda i la Michelle han vingut amb les seves filles. Expliquen que la insistència de les petites ha influït: “Fa dies que no paren, en són molt fans i a casa sempre juguen amb les nines”. Segons elles la forta campanya publicitària al voltant del film ha estat un altre factor important. “A la televisió s’han fet molts anuncis de la pel·lícula i també al TikTok, que és una aplicació que les nostres filles consumeixen moltíssim”, afirmen.

Pels responsables dels cinemes l’èxit de taquilla ha estat “inesperat, però molt positiu”. Així ho comenta, Alberto, encarregat de l’Eix Macià. “Estem desbordats de feina, sobretot per l’afluència a Barbie que ens ha sorprès moltíssim. Ja que venen moltes mares amb les seves filles, és com un mar rosa”, explica somrient. Ell de moment no ha vist cap de les dues, però si hagués de triar, es decantaria per Oppenheimer: “El director m’agrada molt i per la meva edat crec que s’escau més”, afirma.

Les cues més espectaculars es van viure el dimecres passat als exteriors de l’Eix Macià (Vídeo).

Nolan torna a enlluernar

Les obres de Christhoper Nolan acostumen a funcionar bé. Amb Oppenheimer, en la que ens presenta el pare de la bomba atòmica, el popular director ho ha tornat a fer. I és que per si sol ell mateix ja és reclam suficient per anar a la sala de cinema, tal com argumenta Adam, espectador de la pel·lícula. “El conec d’altres títols i penso que és molt camaleònic, toca molts temes diversos i fins ara totes les que he vist m’han agradat”. En el seu cas es va informar abans de l’argument. “Dura 3 hores, però explica moltes dades i en tot moment sap gestionar molt bé la trama. També és molt fidel en la biografia del protagonista i això fa que valgui molt la pena”.

Una altra opinió és la de Pilar. “L’argument em resultava molt interessant i els actors escollits la feien molt atractiva”, expressa. A més a més, també destaca el muntatge del film: “L’escena de l’explosió és com la part que tothom espera, vas amb una idea predeterminada, però quan passa el moment el Nolan t’ho munta d’una manera que trenca tots els teus esquemes”, afegeix.Mentrestant les dues pel·lícules acaparen tota l’atenció, la vida al cinema continua.

Entre els fans del rosa i els de la bomba atòmica també hi ha qui busca altres propostes. És el cas de Dani, qui ha decidit veure l’última d’Indiana Jones. “M’agrada molt aquesta saga i no em podia perdre la que sembla que serà l’última”, comenta. Així i tot, també s’ha deixat seduir pel fenomen del moment. “Avui no les veure, òbviament, però tinc pendent venir a veure Barbie i Oppenheimer tan aviat com pugui”, confessa.