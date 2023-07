Els Teatres Municipals de Sabadell –el Principal, La Faràndula, L’Estruch i laSala– han tancat la programació del 2022-2023 amb un total de 84.259 espectadors. Suposa un increment de 14.498 espectadors si ho comparem amb l’any anterior, tot i que aquesta ha estat la primera temporada completa després de la pandèmia, amb tots els equipaments municipals funcionant a ple rendiment. Aquesta és també la temporada en què s’han ofert més espectacles, un total de 175 funcions de setembre a juny, una trentena més que la temporada anterior.

L’espectacle The Ara Malikian World Tour, interpretat pel violinista libanès Ara Malikian ha esdevingut l’èxit de la temporada: ha estat l’única aposta que ha aconseguit exhaurir el 100% de les localitats al teatre la Faràndula. El segueixen l’òpera Madama Butterfly –amb 1.071 espectadors a la sessió més vista amb un 99,63% d’ocupació– i El llac dels cignes –amb 1.068 espectadors i un 99,16% d’ocupació–.

Al Teatre Principal, els grans èxits van ser el concert de l’Orquestra d’Acordions de Sabadell 30+2 i l’obra de teatre La Trena, que ja venia d’enamorar platees senceres al Teatre Goya de Barcelona. Per la seva banda, el més vist a L’Estruch va ser el XVII Certamen coreogràfic amb 189 espectadors i a punt de penjar el cartell de sold out.

Dins les arts escèniques, és destacable que tant els espectacles de dansa com de circ han superat enguany el 80% d’ocupació i que la programació familiar aquesta temporada ha constituït un 40% del total de la programació municipal.

Activitats infantils educatives

La programació escolar que porta a terme laSala ha comptat amb un total de 137 activitats educatives en total –entre funcions, activitats transversals i assajos oberts– on han participat 8.500 alumnes. A través d’aquest projecte es dissenya una programació escolar i es treballa per a teixir relacions amb les escoles i oferir activitats complementàries i tallers prefunció i postfunció. En l’edició d’enguany s’ha pogut comptar amb la complicitat de les biblioteques municipals per, a través de diverses guies de lectura relacionades amb els espectacles, ampliar l’univers artístic des de l’àmbit literari.

A l’Estruch s’han realitzat 97 activitats educatives; i a La Faràndula i al Principal se n’han dut a terme 16 al llarg d’aquest curs.