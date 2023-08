Vimusa vol impulsar la rehabilitació d’habitatges amb els Next Generation

L’empresa municipal d’habitatge, Vimusa, vol potenciar la rehabilitació energètica dels edificis de Sabadell aprofitant els fons europeus Next Generation que subvencionen aquests treballs. Sabadell disposa de 7 milions d’euros per subvencionar els projectes d’edificis situats en els anomenats Entorns Residencials de Rehabilitació Programada, que són: Can Deu, la Roureda, Ca n’Oriac, Torreguitart, la Concòrdia, Merinals, Can Puiggener, Torre-romeu, Campoamor, Espronceda, la Creu de Barberà i les Termes.

El 2022, la mitjana d’edat dels habitatges de Sabadell era de 46 anys. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de novembre de 2023, i es pot rebre informació tant al web de Vimusa com a la seva seu (carrer de Blasco de Garay, 17), i a partir del mes de setembre es preveu que es pugui obtenir a la nova Oficina Municipal de Rehabilitació, situada al sud.

Campanya d’assessorament

Aquests dies, Vimusa ha engegat una campanya per assessorar i acompanyar les comunitats de veïns i propietaris d’habitatges que vulguin acollir-se a la iniciativa. Les subvencions cobreixen entre el 40% i el 80% del cost de les actuacions –depèn de l’estalvi energètic assolit– i poden arribar a cobrir el 100% en casos de vulnerabilitat.

Existeixen 4 línies de subvencions: una primera per a la rehabilitació de barris, una segona per a la rehabilitació d’edificis, una tercera per a la rehabilitació d’habitatges i, finalment, una última orientada a l’obtenció del llibre de l’edifici i a la redacció del projecte de rehabilitació previ necessari per a qualsevol de les actuacions.

El regidor d’Acció Social, Eloi Cortés, assegura que d’aquesta manera es dona la possibilitat de rehabilitar els edificis més envellits i “es podrà fer un important pas endavant pel que fa a la qualitat de vida dels veïns i veïnes com també contribuir a l’estalvi energètic i a reduir l’impacte al medi ambient”.