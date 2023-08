Comencen les obres de reforma de l’entorn de l’escola Samuntada

L’entorn de l’escola Samuntada, al carrer de Francesc Izard (la Creu Alta), estarà en obres aquest mes d’agost.

Els treballs han començat aquesta setmana i pretenen pacificar un entorn escolar que acumulava mesos de provisionalitat, especialment des de la pandèmia de la Covid-19, quan ja es va ampliar la vorera pròxima al centre educatiu per donar més espai als vianants i poder mantenir, aleshores, la distància de seguretat.

Ara, els treballs pretenen pacificar l’entorn de l’escola, ampliar la vorera del carrer de Francesc Izard i millorar a seguretat i la senyalització de la zona. Les actuacions consistiran en tancar part de la rotonda de la Torre de l’Aigua al trànsit per convertir-la en un espai d’estada i accés segur a l’escola Samuntada; i també s’eliminarà el sentit ascendent del trànsit al carrer de Pelai Briz i es millorarà l’estacionament. Les obres tenen un pressupost de gairebé 120.000 euros.

Urbanisme tàctic

Les obres de l’entorn del Samuntada es faran ràpidament, amb pintura i elements prefabricats, en el que es coneix com a urbanisme tàctic.

De la mateixa manera s’actuarà en els entorns escolars de les escoles Sant Julià i Joanquim Blume, on també ja han començat les obres. Els dos casos sumen uns 260.000 euros de pressupost en total.

1 milió d’euros en total

Les actuacions per pacificar els entorns escolars de Sabadell tenen un pressupost de més d’un milió d’euros i es preveu actuar en 19 centres educatius de la ciutat. L’objectiu és que la mobilitat al voltant de les escoles sigui més segura i sostenible, activa, saludable, i l’autonomia infantil. Els centres educatius entorn dels quals s’actuarà seran les escoles bressol municipals Vapor Buxeda Nou i Arraona; les escoles Estel, Joanot Alisanda, Miquel Martí i Pol, Can Llong, Gaudí, Mas Boadella, Virolet, Can Rull, Xaloc, Ramar 1 i Vedruna Immaculada i els col·legis Servator, Bertran i Jaume Viladoms.

Aquestes actuacions corresponen a projectes cofinançats al 90% pel Fons Europeu Next Generation.