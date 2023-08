El primer derbi sabadellenc serà el 2 de desembre

Els representants sabadellencs a la categoria de bronze del futbol sala estatal, Club Natació Sabadell i Escola Pia, ja coneixen el calendari de la temporada 2023-2024, que s’iniciarà el pròxim 16 de setembre i abaixarà el teló vuit mesos després, l’11 de maig.

Escolapis i nedadors tornaran a veure’s les cares en una competició domèstica on el primer objectiu d’ambdós equips serà aconseguir la permanència una temporada més, al més aviat possible. La primera parada en el llarg camí començarà a Sabadell: els de Pedro Donoso rebran el recentment ascendit de la Tercera Divisió, Les Corts de Barcelona, un vell conegut del club escolapi en categories inferiors, que s’estrenarà visitant el pavelló del carrer de Garcilaso. Al nord de la ciutat, al pavelló del Nord, un renovat Club Natació Sabadell es veurà les cares amb el sempre temut Futsal Mataró, cridat a lluitar pel títol, una temporada més.

Enguany, escolapis i nedadors hauran d’afrontar cinc sortides lluny de terres catalanes, tres de les quals a la Comunitat Valenciana, amb els nouvinguts La Nucía i l’històric València FS, campió de la Copa i Supercopa d’Espanya (2002), aleshores com a València, i l’FS Picassent. Els altres dos desplaçaments seran a Calvià i a Almonacid de la Sierra, a Saragossa.

La primera data marcada en vermell al calendari serà fins al 2 de desembre, quan els escolapis visitaran el pavelló del Nord per enfrontar-se amb el conjunt de Pau Machado, en el primer dels dos cara a cara entre sabadellencs durant la lliga regular. A la segona volta, i quan només restin cinc partits per cloure la competició domèstica, el 13 d’abril, seran els nedadors qui visitaran el pavelló del carrer Garcilaso.

Un mes després, l’11 de maig, Escola Pia i Club Natació Sabadell posaran punt final a l’enèsima temporada a la Segona Divisió B rebent el València FS i el Manresa FS, respectivament.

Plantilles tancades

D’aquí a dues setmanes i escaig, ambdós conjunts iniciaran la pretemporada, ja amb les plantilles tancades. L’Escola Pia manté el bloc de l’any passat, on la baixa d’Arnau Graell serà suplida per Pep Font i Marcel Bravo, dues de les tres incorporacions, juntament amb Marc Navarro, que també torna a Can Colapi.

A l’altre costat de la Gran Via, l’estiu ha estat mogut, amb més de cinc cares conegudes, començant pel relleu a la banqueta, després de l’adeu d’Adri Sánchez. Entre les noves cares, destaquen els retorns del sabadellenc Álex Llamas, que arriba després d’aconseguir l’ascens a la Segona Divisió amb la UD Eivissa, i el porter Adil Daali. A més, cal sumar-hi l’arribada de Luis Garcia, amb passat al Nou Escorial.