Preguntem als sabadellencs: marxeu de vacances aquest agost?

Avui sortim al carrer a preguntar als sabadellencs i sabadellenques: marxeu a algun lloc de vacances aquest agost?

“Aquest agost marxo al poble amb els meus pares, a Osca”

Tot i que és de fer les vacances sempre al maig, aquest any la Natàlia ha fet un canvi de plans i aprofitarà més el mes d’agost, que ja el té tot organitzat. “Aniré uns dies al poble, amb els meus pares, a Osca, que s’hi està molt bé”. I això no és tot, també té prevista aquest mes “una setmaneta a la platja, a Formentera, amb els amics”. Tot i que aquest any “ha sorgit així”, la Natàlia assegura que anant al poble ja té tot el que busca durant les vacances. “Allà ho tinc tot: família, amics, tranquil·litat, piscina pels dies de més calor…”. A més, agafa de ple les festes del poble, que “són com un Sant Fermí a escala petita i és la dosi de festa que també fa falta a les vacances d’estiu”, diu la Natàlia. Un agost ben farcit per renovar energies i arribar a la feina descansada per tornar a engegar motors.

“Em toca treballar tot l’agost, m’agafaré uns dies al setembre”

La Marta va començar a treballar el juliol; i també ho farà durant tot el mes d’agost. “Aquest estiu es planteja així, mira”, apunta. Preguntada per si aprofitarà els caps de setmana, la Marta somriu: “No ho sé, perquè on soc ara treballo els dissabtes també”. Tot i que no descarta esprémer al màxim els diumenges, sigui per descansar o per fer algun pla ràpid de platja. Abans de tornar a la rutina acadèmica i començar els estudis, però, assegura que sí que s’agafarà “uns dies de vacances aquest setembre per desconnectar de tota la feina d’estiu”.

“L’agost me’l passo tot treballant”

L’Abel també es passarà l’agost sencer treballant. Amb ganes que arribin els caps de setmana, però, que els aprofitarà “per baixar al poble, a Santa Coloma de Farners” on té amics i família. Les vacances les podrà agafar, explica, un cop acabi l’estiu, “tot i que no tinc res preparat, de moment”. A hores d’ara, el pla que el sedueix més per vacances és el de “quedar-se tranquil·lament a casa descansat, que s’hi està molt bé!”. Si finalment es decideix a fer alguna escapadeta, ho farà a un destí de muntanya, diu, “que són les zones que més li agraden”.