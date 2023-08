FOTOS | La Mare de Déu de les Neus torna a lluir

Per als Salvó-Roma, l’agost és un mes molt important. I ho és perquè commemoren la Mare de Déu de les Neus, una celebració tradicional que, un any més, ha aplegat una 30a de fidels davant del domicili de la família. Allà, des de fa 101 anys es fa un homenatge anual a la sagrada escultura. Ja que a l’immoble familiar hi ha un petit altar, que es pot veure des del carrer que també duu el nom de la verge.

La cita té una estructura ben definida. Així doncs, tot comença amb una missa de tarda al Santuari de la Puríssima. A continuació, els presents es desplacen cap al carrer de la Mare de Déu de les Neus, on hi ha situada la capella de la Mare de Déu de les Neus. Un cop arribats, els presents seuen en unes cadires començant així la segona part de les celebracions. Aquestes consisteixen en una pregària, goigs, i finalment, un petit berenar de coca i orxata.

Aquesta tradició sabadellenca es remunta a gairebé el 1922. Any en què l’avi de la Neus Salvó, actual propietària de l’habitatge, va comprar la finca on actualment es troba l’altar de la verge. La figura, descoberta, al reguerot d’en Salt va passar llavors a mans dels Salvó-Roma i la família va decidir exposar-la al carrer. Com a curiositat, però, cal dir que la major part de l’any la verge exposada no és l’original, sinó una rèplica feta de marbre. És així, perquè a la Guerra Civil la Mare de Déu va ser atacada i destrossada. I, encara que es va poder restaurar, es va decidir optar per protegir-la. Tot i això, el dia de les celebracions es fa el canvi i durant aquestes la figura original pot tornar a lluir orgullosa al seu altar.

Fotos David Chao