El filial del CE Sabadell es posa en marxa en el debut a Lliga Elit

El CE Sabadell ‘B’ ha començat la seva preparació de cara al debut a Lliga Elit amb l’inici ahir de la seva pretemporada. Els arlequinats estrenaran tècnic després de l’ascens de Conrad Garcia des del juvenil ‘B’ fins al filial en només 6 mesos -salvant del descens al juvenil ‘A’ entremig-. “Les primeres sensacions són bones. Encara és d’hora, però ja estem començant a treballar els conceptes que seran vitals durant l’any i veig a l’equip molt bé”, explica el tècnic.

En una categoria de nova creació, el del Centre d’Esports acompanyarà al de l’Europa com els únics filials d’una categoria que estarà a cavall entre Primera Catalana i Tercera Federación i constarà d’un únic grup de 16 equips. La lliga estarà conformada per una barreja de conjunts més modestos, altres d’històrics i alguns amb projectes molt ambiciosos. Els arlequinats iniciaran la competició el cap de setmana del 17 de setembre al camp del Lloret i acabarà el 19 de maig al camp del Granollers.

“Crec que serà una lliga molt competida i igualada. Al final, són els millors equips de Primera Catalana i això assegura que el nivell serà molt alt. El nostre objectiu com a equip formador és que els jugadors tinguin opcions d’arribar al primer equip, però durant la lliga el que intentarem és ser els millors a totes les jornades amb la nostra idea i el nostre estil”, reflexiona Conrad. El tècnic del segon equip arlequinat sempre ha buscat el futbol d’atac i promet un equip atrevit. “Serem un equip valent a tots els camps i contra tothom. És obvi que no podem tornar-nos bojos, però per la meva filosofia i la del club anirem a pels partits sempre des del minut 1”, assevera.

Canvis a la plantilla

La plantilla ha patit diversos canvis i la baixa d’alguns jugadors troncals dels darrers anys com Pere Belmonte, Raúl Ferrer o Oriol Bordas. Per contra, el club ha anunciat les incorporacions de Martí Naranjo, del Granollers; Javi López, del Sant Just; Valter Pereira, del Cornellà, o Marc Marruecos, del Rubí. Els dos últims ja han debutat amb el primer equip aquesta pretemporada i estan cridats a ser dels jugadors cabdals de l’atac arlequinat. Després de dos ascensos seguits, des de Segona Catalana a Lliga Elit, els futbolistes i tècnics que s’han consolidat al primer equip són el principal aval per a un equip que no para de créixer.