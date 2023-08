El CE Sabadell empata al quart test de pretemporada

El CE Sabadell ha empatat (1-1) en el seu quart partit de pretemporada davant l’Al-Arabi, actual subcampió de lliga i campió de Copa de l’Emir al Qatar, a Torremirona. Igual que va passar a Tona el dissabte, el Centre d’Esports ha sortit amb la clara intenció d’avançar-se al marcador. Primer ha estat Naranjo qui ha tingut el primer a les seves botes i, posteriorment, Biel Farrés s’ha estrenat amb l’arlequinada amb una rematada de cap després d’una sèrie de rebots l’àrea.

Després del gol, els qatarians han intentat fer una passa endavant. Naranjo, no obstant això, ha pogut duplicar l’avantatge sabadellenc després d’una bona jugada per banda. Froi Leal amb una gran aturada ha evitat l’empat i, pocs minuts més tard, res ha pogut fer el terrassenc en una rematada d’Msakni que ha suposat el definitiu 1 a 1. Fins al descans, l’Al-Arabi ha continuat gaudint d’algunes arribades malgrat que la millor ocasió ha estat per a Vladys.

Al segon temps, el domini ha estat arlequinat, però les ocasions inexistents fins al tram final. Carrión amb un llunyà llançament de falta i el jugador del filial, Marc Marruecos, amb dues rematades desviades han fregat el gol del triomf. Amb aquest empat el Centre d’Esports repeteix el resultat de Tona i suma 2 empats a la pretemporada, units a la derrota a Vila-real i el triomf a Olot. Aquest cap de setmana, espera el Badalona Futur -tot i que podria ser el Vilassar de Mar després de la impugnació dels maresmencs- a la segona ronda de la Copa Catalunya. L’hora i el lloc, encara per confirmar tot i que ja es rumoreja que es pugui jugar fins i tot a la Nova Creu Alta.