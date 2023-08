L’Hospital Parc Taulí de Sabadell ha incorporat la Dra. Virginia Soria com a directora de les àrees comunitària i d’hospitalització psiquiàtrica d’adults. El passat mes de juny el centre hospitalari va crear aquesta nova àrea, sota el nom Servei de Salut Mental d’Adults, en la seva tasca de posicionar l’hospital com a referent en salut mental i psiquiatria. Aquest nou servei de salut mental per a persones adultes és el primer pas en la nova organització de Salut Mental Parc Taulí, que es completarà amb la creació d’un nou Servei de Salut Mental Infanto-Juvenil, que també comptarà amb una nova direcció.

Salut Mental Parc Taulí, amb la direcció integrada del Dr. Diego Palao, es reforça de forma significativa per continuar oferint una atenció assistencial de qualitat i continuada al llarg de tota la vida del pacient i de les seves famílies, subratllen fonts del Taulí.

La trajectòria

La Dra. Virgina Soria és una psiquiatra amb una gran trajectòria professional. Ha estat durant 23 anys a l’Hospital Universitari de Bellvitge on ha compaginat la seva tasca assistencial amb la docència a la Universitat de Barcelona i la investigació a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) sobre aspectes relacionats amb la neurobiologia de la conducta i els trastorns mentals greus.