L’Aeroport: un pol d’activitat econòmica amb prop de 90 anys d’història

L’1 d’agost de 1934, a les finques de Can Diviu, Can Torres i Can Miró, i sota l’alcaldia de Salvador Ribé, s’hi va inaugurar el que avui coneixem com l’Aeroport de Sabadell. Aleshores, la seva utilització era tant per a l’aviació militar com l’aviació civil, i on ja amb la Guerra Civil espanyol iniciada, s’hi van instal·lar els tallers de l’Aviació Naval. Avui dia, al Museu Aeronàutic de Catalunya, amb seu a l’aeròdrom sabadellenc, encara es pot observar un caça Polikarpov I-15, el mateix fa més de vuitanta anys es fabricaven a la ciutat.

Amb la consegüent postguerra, no va ser fins a la creació de l’Aeroclub Barcelona-Sabadell –tal com el coneixem avui dia–, que va néixer de la fusió de l’Aeroclub Barcelona (1930) i de l’Aeroclub de Sabadell i del Vallès (1931), dotant a l’aeròdrom d’un major impuls, en la construcció de nous hangars.

L’any 1965 es va retirar la dotació militar i cinc anys després, els cossos d’emergència arribaven a l’Aeroport. A finals de la dècada dels setanta, i després d’una ordre del Ministeri de Transports i Comunicacions, es va establir el vol per a passatgers. Aleshores, cada mes es realitzaven mig miler d’operacions mensuals, el 70% de les quals de l’Aeroclub.

Més de 24.000 operacions

Amb més de 200 aeronaus amb base a l’Aeroport, i prop de mig miler de llocs de feina, l’aeròdrom disposa d’una desena de centres de formació, amb un miler d’estudiants d’arreu del món, i una vintena d’empreses del sector aeronàutic (la darrera, encara per arribar, Celestia). Segons el darrer estudi d’identificació dels impactes positius i negatius de l’aeroport de Sabadell, encarregat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, s’estima que l’aeroport genera un impacte econòmic total sobre la producció de l’economia de 158 milions d’euros.

En l’actualitat, en el primer semestre del 2023, de gener a juny, l’Aeroport frega les 25.000 operacions i supera els 3.000 passatgers. L’entrada en vigor de la normativa de principis de l’any 2022 per part d’Aena de prohibir als avions monomotors turbohèlix, un tipus de jet privat amb capacitat per transportar fins a nou passatgers, operar a l’Aeroport de Barcelona – El Prat, ha beneficiat als interessos de la ciutat en augmentar el volum d’aquest segment executiu, situant-se com l’alternativa principal per a tots els vols que fins fa escassos mesos operaven a la capital catalana.