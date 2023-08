La secció de voleibol del CNS no para de créixer

Malgrat el domini dels esports aquàtics, el Club Natació Sabadell és un dels clubs poliesportius més importants de l’estat. El creixement d’algunes de les seves seccions està sent molt gran. Una d’elles és la de voleibol on el CNS s’ha convertit en una de les referències de l’estat, especialment a la base. Aquesta temporada, l’infantil i el cadet han guanyat el campionat d’Espanya mentre que el juvenil ha quedat subcampió. Un gran èxit que unit als sèniors masculí i femení que han assolit l’objectiu de la permanència a Superlliga 2 i Primera Divisió, respectivament, tancant una temporada fantàstica. “L’any passat ja va ser molt bo i aquest encara ho hem pogut millorar. Crec que mai s’havia donat que un mateix club fos tan dominant a nivell estatal en les principals categories de la base”, reflexiona Oscar Llagostera, president de la secció de vòlei del CNS.

Dos internacionals sub-17

Dos dels jugadors cabdals en els èxits del cadet i el juvenil sabadellencs han estat Gerard Rejón i Paulo Jiménez que han arrodonit el seu gran any amb el bronze a l’Europeu sub-17 amb la selecció espanyola. A més, el Gerard ha estat un dels jugadors amb més punts durant el torneig i peça angular de l’èxit del combinat nacional. “Tenir a dos jugadors amb la selecció és una fita que molt pocs clubs poden dir. Ens omple d’orgull i ens referma la idea i la feina feta fins ara a l’entitat”, afirma el president. Aquest tercer lloc és el primer a la història per a la selecció espanyola de vòlei sub-17, que mai havia estat al podi d’un Europeu. Amb aquest resultat, a més s’han classificat per al proper mundial. “És una generació que està fent història i que dos dels nostres en puguin formar part també ens ajuda a créixer com a club. Esperem que quan arribi el Mundial continuïn comptant amb ells perquè serà una gran satisfacció per a nosaltres”, explica Llagostera.

El que queda clar és que aquest creixement no ha arribat del no-res. La feina dels darrers anys ha estat molt bona. “Tots aquests èxits i aquest creixement és gràcies a la gent que en forma part. Els tècnics i totes les hores invertides durant molts anys són els artífexs de l’èxit actual. Ara, a curt termini l’objectiu ha de ser mantenir-se. Sabem que, sobretot a nivell de base és molt complicat, però és el que buscarem”, concloïa el president.