A dos quarts d’onze del matí hi ha una persiana un pam oberta al raval de Dins. Falten quasi tres hores per atendre els primers comensals del torn de migdia, i al local del restaurant Rice ja hi ha una flaire de mar que fa venir ganes de saltar-se l’esmorzar i passar directament al dinar. “Arribem a dos quarts de deu del matí per atendre els proveïdors i començar a treballar el producte”, apunta Daniel Moreno, xef i alma mater del restaurant, mentre Sandra Fernández, la pastry chef, remena les olles de fumet que fan xup-xup a l’altra banda del vidre que separa el menjador de la cuina.

Rice, que aquest octubre celebrarà el quart aniversari, s’ha guanyat el mèrit de ser el restaurant de Sabadell amb millor puntuació segons l’aplicació de ressenyes Tripadvisor. “Deu ser per les hores i les ganes que hi posem, i perquè sempre cuinem posant amor per les coses”, respon rialler Moreno. A la cuina del Rice, no hi ha fregidora, ni microones, perquè “tot el producte és fresc i els plats són tots del dia”. “Anem a comprar al Mercat Central, la carn me la porten de Barberà, la fruita és del costat del Vapor Llonch: el nostre motor és treballar amb producte fresc de proximitat”, sosté el xef, que acumula un llarg bagatge entre fogons, a la cuina dels germans Torres, al Duuo o la Presumida de Sabadell, per exemple.

Arrossos… i més enllà!

Qui va dir que els bons arrossos només es preparen a la vora del mar? Daniel Moreno va detectar que a Sabadell “faltava una arrosseria” i aquest va ser el seu punt de partida –rice és arròs en anglès–. Un sofregit que queda quasi caramel·litzat i fumets de nècora, cranc, gamba o peix de roca per assaborir un tros de mar dins del nostre plat. O de muntanya, amb les opcions de carn. Els arrossos són la punta de llança del restaurant i els que l’han popularitzat, “però a Rice no tot és rice”, reivindica el xef. Per a aquells que l’arròs els pesa, sobretot a l’hora de sopar, “tenim plats que agraden molt com les gyozas amb suquet de peix, les navalles amb curri verd, l’steak tàrtar de vaca vella amb el moll d’òs o el tataki de tonyina amb gelat de sèsam”, subratlla Moreno. Preguntat per les influències dels plats, alguns, per exemple, amb fusions mediterrànies i orientals, Rice no es casa amb ningú, diu el xef. “Fem una cuina: la nostra”, conclou.