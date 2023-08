Sabadell acull la 5a edició de l’Aplec de Joves Bastoners de Catalunya

Sabadell s’ha convertit aquest cap de setmana en la capital del ball de bastons. I és que la ciutat ha acollit la 5a edició de l’Aplec de Joves Bastoners de Catalunya. Una celebració que durant 3 dies ha omplert els carrers de cultura popular. Un dels espectacles principals s’ha viscut aquest dissabte amb una cercavila que ha circulat pel centre i la plaça de Sant Roc.

En aquesta cita hi han participat una vintena de bastoners. Així doncs, s’ha pogut veure membres de les colles del casc antic de Barcelona, Lleida, Balaguer, Castellbell i el Vilar, Mollerussa i Gavà. Totes elles acollides per la colla amfitriona, els Bastoners de Sabadell. Pel seu president, Rubèn Ramiro, les jornades han estat molt especials. “És una activitat diferent a la qual acostumem a fer, teníem moltes ganes de ser-ne organitzadors”, ha assegurat. Per ell un dels punts forts de les jornades ha estat “l’ambient de germanor entre colles i les sinergies que se’n poden derivar”.

Enguany ha estat el primer cop que l’aplec se celebrava en una ciutat. Un fet que Ramiro ha volgut destacar: “Normalment, es fa a pobles més petits, així que per nosaltres era tot un repte i crec que l’hem afrontat molt bé”. Dins el món bastoner l’Aplec és una de les cites més importants. Fet que es demostra amb els balls exclusius que s’hi poden veure: “Són balls que només es fan aquí i és molt maco perquè podem compartir els diferents estils”, ha assegurat el president de la colla.

Més enllà de les jornades els bastoners ja tenen un nou objectiu a l’horitzó. Aquest no és altre que la Festa Major, per la qual ja estan assajant. “Hem anat practicant a l’estiu perquè la cultura popular cada cop agafa més força a les celebracions i cal estar ben preparats”, ha conclòs Ramiro.