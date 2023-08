Toni Herrero apuntala la defensa arlequinada

El Centre d’Esports ha anunciat la catorzena incorporació de la temporada. Toni Herrero, que arriba procedent del Levante, apuntalarà el lateral esquerre. El valencià va jugar la temporada passada cedit a l’Amorebieta on va ser peça cabdal a l’ascens del conjunt basc disputant 30 partits entre Primera Federación, Copa del Rei i eliminatòria de campions.

Herrero es va formar a les categories inferiors del Levante fins a arribar al filial granota. Aquesta temporada, després d’acabar contracte amb els blaugrana no el van renovar quedant com a agent lliure. D’aquesta manera, el Sabadell cobreix una de les dues fitxes sub-23 que quedaven disponibles amb un jugador que arriba d’ascendir a Segona Divisió. Als seus 22 anys, Toni Herrero competirà amb Juanmi Carrión i Ricard Pujol (que ja encara el tram final de la seva recuperació) per un lloc al carril esquerre arlequinat.