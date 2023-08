Obres als Ferrocarrils: el tram de Sabadell a Barcelona està afectat

Els usuaris de les línies S1 (Terrassa) i S2 (Sabadell) dels Ferrocarrils de la Generalitat han encarat amb indignació i resignació el primer dia d’interrupció d’un tram del servei per unes obres de remodelació de les vies. Concretament, els treballs es duen a terme entre les estacions de Muntaner i Les Tres Torres i obliguen a tallar la circulació dels vehicles entre Gràcia i Sarrià.

Aquest recorregut es pot fer amb un servei alternatiu d’autobús que té una durada aproximada de 15 minuts i una freqüència de pas de cinc. La previsió és que es torni a restablir el servei habitual el 21 d’agost.

En el primer matí de servei interromput, els autobús van plens i alguns usuaris es queixen d’excés de gent. “Anem com xais”, avisa un d’ells.

Ferrocarrils ha programat aquesta fase en un període de baixa demanda a les línies metropolitanes amb l’objectiu de minimitzar l’impacte en les persones usuàries, però tot i això en el primer dia ja s’han notat algunes queixes.

“L’autobús va al màxim de ple i el conductor segueix deixant entrar gent”, es lamentava una usuària tan bon punt el vehicle ha obert les portes a Gràcia. En el mateix sentit, una altra persona assegurava que entén que s’han de fer obres de millora, però considera que s’hauria d’haver previst el nombre d’usuaris que fan servir la línia.

De fet, els combois de reforç del tram afectat tenen una freqüència de pas aproximada cada cinc minuts i fan el trajecte en un temps de 15 a 17 minuts. Uns vehicles que, al llarg de tot el matí de dissabte, han anat pràcticament plens de passatgers.

D’altres passatgers s’ho prenien amb més calma. “Estem de vacances”, deia una usuària que ha agafat el ferrocarril a Les Fonts, a Terrassa. Ara bé, tot i la quantitat de cartells informatius que s’havien instal·lat en les entrades i estacions dels FGC els dies previs a l’aturada, no se n’havien assabentat.

Els trens entre Gràcia i Plaça Catalunya modifiquen els horaris habituals i circulen amb una freqüència màxima de 18 trens per hora i sentit. Un canvi que han notat alguns usuaris. “Van més lents del que és usual”, comentava una persona en sortir de l’estació.

Obres de millora del servei

L’actuació a la línia Barcelona-Vallès afecta un tram de via de 640 metres en el qual s’instal·laran noves vies de placa formigonada que substituiran l’actual via sobre balast. L’objectiu, segons la companyia, és millorar el servei i reduir els costos de manteniment. La intervenció forma part del projecte de renovació de la via entre Plaça Catalunya i Sarrià, una part del qual ja s’ha executat entre les estacions de Les Tres Torres i Sarrià, i que es duu a terme a tots els trams de túnel, ja que les vies de les estacions ja són de placa formigonada.