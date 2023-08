Ensurt al barri de Gràcia, dijous a la tarda. Eren poc més de les 19h quan la Policia Municipal de Sabadell va rebre un avís per un incendi en un habitatge en reformes al carrer Fiveller.

Ràpidament, la agents de la policia van anar al lloc de l’incident, que va quedar només en un ensurt i en el menjador del domicili afectat. Com a conseqüència de l’incendi no hi va haver cap ferit.