El Sabadell tanca la pretemporada amb un empat davant el Sant Andreu (1-1)

La pretemporada arlequinada ha posat el punt final amb un empat (1-1) a les instal·lacions de l’Estadi Josep Molins de Sant Oleguer davant el Sant Andreu de l’exarlequinat Xavi Molist, recentment ascendit a la Segona Federació. El partit ha estat marcat per una calor sufocant: a l’inici del duel se superaven els 33 graus. Uns 200 d’aficionats arlequinats (també hi havia un grup de seguidors andreuencs) no s’han volgut perdre l’últim test del Sabadell abans d’encetar la lliga, diumenge que ve (20.30 h), a l’Stadium Gal d’Irun davant el Real Unión.

Miki Lladó ha volgut repartir minuts amb un onze inicial amb la titularitat del porter Froi, Biel Farrés, Sander Ballero o Nando Garcia, qui s’ha convertit en protagonista en el minut 40 fent l’únic gol arlequinat, culminant amb ànima de ‘9’ una gran acció personal de Javi Gómez. Fins aquell moment, el partit ha estat molt igualat, amb algunes aproximacions perilloses del Sant Andreu i una gran ocasió per Manel Martínez, qui no ha pogut superar el porter Jaime en l’u contra u. Abans del descans, també ha estat providencial en una rematada de Pau Resta per evitar el 2-0.

Juanmi Carrión havia substituït al debutant Toni Herrero a la primera part i a la represa, han entrat a la gespa Amelibia, Álex Gualda i David Astals. El Sabadell s’ha mostrat més incisiu i ha dominat amb autoritat. En el tram final, Miki Lladó ha afegit pólvora amb Cristian Herrera, Valdys, Marc Domènech i Marc Baselga després de l’empat del Sant Andreu, en una acció en la qual Juanan Gallego ha guanyat l’espatlla a David Astals i ha superat Froi amb facilitat.

En la recta final, el Sabadell ha gaudit de diverses opcions per guanyar, sobretot en una rematada de Marcos Baselga en l’últim sospir. La pilota s’ha passejat per la porteria després de picar al pal. La nota positiva ha estat la reaparició de Ricard Pujol després de la seva lesió muscular. D’altra banda, Miki Lladó ha confirmat que el central Antonio Sánchez estarà ja amb el grup a partir de dimecres. Tots dos, però, no tenen encara el ritme necessari.

Gran partit de Sander Ballero

Un dels jugadors més destacats ha estat el jove Sander Ballero, qui ha començat com a tercer central i a la segona part ha actuat de pivot, demostrant la seva qualitat i claredat d’idees en la distribució del joc. Ha completat els 90 minuts a un gran nivell. De fet, s’ha rumorejat el possible interès precisament del Sant Andreu per aconseguir la seva cessió, però Miki Lladó gairebé ha descartat la seva marxa: “El Sander ha fet un pas endavant important i jugant a aquest nivell, serà el nostre sub-23 en aquesta posició del mig del camp”, ha sentenciat el tècnic.

Caldrà veure si arriba un últim fitxatge sub-23 abans que acabi el mercat l’1 de setembre. Miki Lladó havia demanat un central, però la recuperació de Ricardo Pujol i Antonio Sánchez poden frenar l’operació.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Froi; Pablo Monroy, Pau Resta, Biel Farrés, Toni Herrero, Carlos Beitia, Javi Gómez, Sander Ballero, Manel Martínez, Nando Garcia i Fran Callejón. També han jugat: Carrión, Ortolá, Ricard Pujol, Álex Gualda, Cristian Herrera, David Astals, Marcos Baselga, Amelilbia, Vladys i Marc Domènech.

Sant Andreu: Jaime; Sergio Castillo, Carlos Guzmán, Alberto Garcia, Sergi Serrano, Iker García, Alexis Garcia, Genís Blasco, Toni Paredes, Pelegrín i Josu Rodríguez. També han jugat: Nil, Sergi Benítez, Sergi Vives, Pau Rosales, Pau Darbra, Ernest Forgas, Pochito, Juanan Gallego, José Pérez, Méndez, Martín Alonsok i Iker Torres.

Àrbitre: Marc Pujol.

Gols: 1-0, minut 40: Nando García; 1-1, minut 56: Juanan Gallego.

Incicències: Uns 200 espectadors a l’Estadi Josep Molins de Sant Oleguer.

FOTOS: LLUIS FRANCO