Els concerts de Festa Major comptaran amb un espai reservat a les cadires de rodes

La Festa Major de Sabadell inclourà mesures perquè els espais siguin accessibles a persones amb mobilitat reduïda. A més, en els concerts de l’Eix Macià i als de la plaça de Sant Roc, així com en el pregó i en l’espectacle inaugural, hi haurà un espai reservat per al col·lectiu.

Paral·lelament, a activitats com el pregó i a la Cercavila de Festa Major es comptarà amb traducció en llengua de signes. I a l’espai Enlaire d’arts escèniques de la plaça de Frederic Mompou, hi haurà espai reservat per a

cotxets d’infants.

Pel que fa a la Fira d’Atraccions, s’han previst horaris especials per a persones amb hipersensibilitat sensorial: diumenge 3 i dilluns 4, de 12 a 14h, el so i els llums s’apagaran en atenció a aquestes persones.