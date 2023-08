‘Enlaire’, la mostra d’arts escèniques de Festa Major que promet 20 espectacles

La plaça de Frederic Mompou s’omplirà amb diferents propostes de teatre, dansa i altres disciplines lligades a les arts escèniques per Festa Major. Serà dissabte, 2 de setembre i gràcies a la mostra Enlaire, que arriba amb més d’una vintena d’espectacles que es distribuiran durant tot el dia als diferents escenaris de la plaça.

Una mostra d’artistes i companyies que aposta especialment pel talent local i que presentarà espectacles de curta durada, afavorint la immersió del públic en les arts escèniques i que els assistents puguin veure diferents propostes en el temps que passin a la plaça.

El cartell del festival Enlaire és absolutament variat i amb propostes de teatre, teatre musical, dansa, clown, titelles, màgia, acrobàcia, monòlegs, etc. S’hi presentaran tant espectacles infantils i familiars com per a públic adult.

Activitats infantils nombroses i variades

Els espectacles infantils de la mostra Enlaire s’integren, de fet, en el programa d’activitats familiars de la Festa Major que, una vegada més, comptarà amb nombroses propostes. Un programa que es distribuirà a diferents espais de la ciutat i on figuren sessions de contes i animació, activitats als museus, activitats de cultura popular i tradicional o també d’esportives, entre moltes altres.