L’OAR Gràcia s’estrena amb la Supercopa Catalana

L’equip femení de l’OAR Gràcia va iniciar la pretemporada la setmana passada en un nou any a Divisió d’Honor Plata. Les gracienques, que van acabar la lliga regular a la segona posició i van fregar l’ascens a les fases, obren una nova temporada il·lusionant on tornaran a competir per acabar el més amunt possible. “Volem igualar la fita de la temporada passada per lluitar per l’ascens. La pressió és un privilegi i ens ajudarà a competir al màxim i intentar estar a dalt a la classificació. Tot i el favoritisme, ho hem de demostrar a la pista”, explica l’entrenadora, Carol Carmona.

Un examen dur per a començar

La primera prova arribarà avui dimarts a les 21h. El Bocaccio Arena acollirà la semifinal de la Supercopa Catalunya, on l’OAR s’enfrontarà al Granollers, conjunt de la Liga Iberdrola. En cas de vèncer, la final seria el dia 29, al Pavelló Can Cases de Martorell. Les sabadellenques s’enfrontarien al guanyador del duel entre Sant Vicenç i Sant Quirze. Malgrat haver-hi un títol en joc, les de Gràcia ho veuen com un partit més per a la preparació de la temporada i per testejar el seu nivell davant un rival de superior categoria i que arriba més rodat. “Les sensacions dels primers entrenaments són bones, ara el més important és agafar ritme. El partit de Supercopa ens el prenem com un més de pretemporada. És que és un privilegi poder viure el millor handbol català al nostre pavelló i rebre a un equip com el Granollers”, afirma l’entrenadora. Les de Carol Carmona arribaran a la cita després d’una estada a Navarra on han disputat tres partits aquest cap de setmana amb dues victòries davant Beti-Onak (27-29) i Loyola (24-32) i una derrota davant Anaitasuna (30-23).

Després de signar grans campanyes a les dues últimes temporades, el conjunt gracienc ha optat per donar continuïtat a la plantilla i s’ha assegurat la renovació de diverses peces clau. No obstant això, han incorporat a dues jugadores: Eury Ruano, del Santa Maria de Palautordera, i Silke Calvo, del BM La Roca. “Estem molt contentes de seguir comptant amb el bloc de l’exitosa temporada anterior, és un factor molt positiu a l’hora de preparar l’inici de competició. Tindrem dues jugadores noves, que s’han d’adaptar, però que ens donaran profunditat i varietat de perfils a la plantilla i això és molt bo”, explica Carmona. L’OAR iniciarà la lliga el dia 16 de setembre al Bocaccio Arena davant el Joventut Mataró.