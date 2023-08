Història curiosa al carrer d’Atlanta, a la Concòrdia. A la Cristina Garcia, de 21 anys i acabada de graduar en Belles Arts a València, li van oferir una primera feina a Sabadell força insòlita: pintar un mural infantil del Mickey Mouse a la façana lateral d’una casa. “Em va fer molta il·lusió perquè pintar per primera vegada al carrer és tot un repte”, apunta Garcia, que conjuntament amb la seva companya Andrea Cobos, van acceptar la comanda i van posar-se a fer els primers dissenys.

Molts motius per a fer-lo

L’encàrrec el van fer el Josep i la Manuela, els propietaris de la casa, cansats de llevar-se el matí i veure que la paret de casa seva havia estat novament vandalitzada amb un grafit i d’haver de repintar-la. “Pensem que ara tot queda més net i les persones que feien aquests gargots s’ho pensaran una mica més amb el mural pintat”, apunta el Josep.

No és l’únic motiu que va dur-los a voler decorar el lateral de casa seva amb el personatge estrella de Disney. “La idea també va sorgir fruit de la remodelació que es va fer a la plaça de davant, que va donar peu a una zona de jocs”, diu el Josep, que afegeix que “vam pensar que valdria la pena formar part de l’entorn amb aquesta decoració i alegrar els infants que van a l’escola Pau Casals que tenim al costat o bé a jugar als jocs infantils”. De fet, si un es para detingudament a observar les escenes del mural, s’aprecia una família anant a l’escola, un grup de Mickeys jugant i un altre grup més amunt estudiant. “És un reflex de tot el que tenim just al costat d’aquesta paret”, assevera el Josep.

I l’elecció del Mickey no és gratuïta, diu la Manuela, ja que “es tracta d’un personatge estimadíssim i molt simpàtic tant per petits com per grans que tothom podrà reconèixer”.

“Està agradant moltíssim!”

El ratolí més famós del món no passa desapercebut, ni tampoc els seus millors, la Minnie i el Pluto, que també omplen el mural. “És molt agraït: molta gent es para i em felicita per la feina. ‘Que bonic o que divertit’, em diuen molts dels veïns que es paren a mirar el dibuix”, apunta la Cristina. Preguntada per la dificultat de recrear aquest personatge, la llicenciada en Belles Arts admet que “és com el Doraemon, encara que hagis estudiat és un d’aquells personatges difícil i no entens què el fa complicat”.