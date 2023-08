Obren un nou restaurant a la Zona Hermètica: “El cor de l’hostaleria és la seva cuina”

L’Eli Estrada encarna un dels llegats familiars d’hostaleria més històrics de Sabadell. La seva família, com ella, sempre s’hi ha dedicat: el seu besavi regentava un bar al Poblenou, el seu avi, a Torre-romeu i el seu pare, a Can Rull. L’Andrea Dragomir també fa molts anys que s’hi dedica: l’Eli la va introduir al món dels fogons. Són dues cares molt reconegudes de l’hostaleria a Sabadell i, després d’anys voltant per molts restaurants, han decidit donar vida a un local que feia mesos estava tancat a la Zona Hermètica Sabadell.

Les emprenedores inauguren un local que volen convertir en el referent de la tapa a la zona. Asseguren que tots els productes seran casolans, “res de congelats”. I preveuen que el seu plat estrella sigui el que consideren una especialitat de la casa, les croquetes.

Estan preparant una carta amb croquetes de tots els gustos i per a tots els paladars. Però també fan l’aposta per la braseria i les tapes tradicionals com ara els callos i exporten el model a l’andalusa: per cada beguda, una tapa per fer passar la gana. Però també pretenen donar cabuda a la cultura, amb un espai per monòlegs, entre altres propostes.

“Ens omple molt la nostra feina”

Després de tants anys servint plats de tota mena, l’Eli i l’Andrea coincideixen que el secret de l’èxit d’un restaurant radica en un servei molt personal i proper i una gastronomia de deu. “El cor de l’hostaleria es troba en la seva cuina, si es fa amb amor, un bon plat es converteix en un plat excel·lent. És el que fa bombar el bar”, exposen.

Tot i que sostenen que el paper del cambrer és també clau: “És molt maco tractar amb la gent, escoltar-los, que estiguin ben ateses i tornin. Després de tants anys, molts clients s’han convertit en amistats”, sostenen. Fan de psicòlogues, de cambreres, d’amigues. I s’hi senten còmodes fent-ho. “Ens omple molt la nostra feina”.

El local no estarà obert al públic fins al dilluns vinent, però demà divendres han organitzat una gran festa d’inauguració amb tapa i beguda gratuïta, un petit festival de flamenc i un DJ.