Triple actuació policial contra el consum de drogues a Sabadell

La Policia Municipal ha actuat aquest cap de setmana en tres indrets de Sabadell on s’estava consumint alcohol i altres drogues a la via pública. El primer cas va tenir lloc a les 11 de la nit del passat dissabte, al passeig de Manresa. Un control de la Unitat Canina va permetre identificar quatre individus que estaven provocant molèsties al veïnat de la zona durant un botellot. Els agents van aixecar acta per tinença de cocaïna, marihuana i haixix.

Tan sols deu minuts més tard, a l’avinguda de Francesc Macià, set persones van ser identificades per les mateixes circumstàncies. En aquest cas, es va aixecar acta per consum d’alcohol a la via pública. Finalment, la tercera intervenció va arribar gairebé a les 2 de la matinada d’aquest dilluns, quan una patrulla va identificar a cinc individus al carrer Susqueda, on estaven fent un botellot, causant molèsties als veïns.