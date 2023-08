‘El temps sofert’, un nou viatge poètic de Feliu Formosa

El poeta, traductor i dramaturg Feliu Formosa acaba de publicar El temps sofert (editorial Quadern de la Font del Cargol, 2023, Maresme), una nova obra literària que conté dos llibres. D’una banda, el recull poètic Sovint el somni i d’altra Haikus de convalescència. El llibre va fer la seva posada de llarg, la nit de dijous passat, en el marc de la vuitena edició del festival Poetes sota la lluna a Can Vallerià de Premià de Dalt, al Maresme.

L’acte va esdevenir un homenatge a una de les veus literàries reconegudes i premiades al país. Es va acompanyar amb l’estrena Formosa x Formosa 2023, un espectacle poètic musical sobre textos de l’autor, creat i interpretat per l’actriu i cantant Ester Formosa, filla del poeta, amb els músics Nico Casu (trompeta) i Carlo Doneddu (guitarra). Tots ells vinguts, per a l’ocasió, des de Sardenya, illa on viuen actualment.

Feliu Formosa, premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2005), va explicar hores abans de la presentació que El temps sofert abasta moltes coses, sentiments i emocions. “El conjunt Sovint el somni aplega poemes inèdits sobre el fet de viure i sentir però amb una mirada més àmplia. En canvi, Haikus de convalescència posa el focus en un centre sociosanitari, un ambient que conec perquè hi he fet estades. Ara mateix, he ingressat de nou en una residència d’Igualada per recuperar-me d’una intervenció quirúrgica. I haig de dir que és un altre món. M’atreviria a dir que molt impactant”.

Aquesta circumstància, però, no havia de ser un impediment per gaudir de l’homenatge a Premià de Dalt, que li feia molta il·lusió pel fet d’acariciar el nou llibre i de compartir-lo amb amics i família. “Estic content que el festival de Poetes sota la lluna hagi pensat en mi i també ho estic perquè l’edició que han fet des de Can Vallerià ha estat molt cuidada”. Ni la convalescència tampoc és un obstacle per escriure versos i traduir. De fet, el mateix Formosa, que té 88 anys, va dir: “A la residència estic molt distret perquè tinc feina a escriure i traduir. Afortunadament, no tinc gaire temps lliure. Això va bé perquè tinc la ment desperta i ocupada”.

El nou poemari El temps sofert se suma a una llarga trajectòria literària de Formosa plenament consolidada. El mateix poeta va destacar dijous que els darrers anys estan sent molt prolífics en la creació de versos. En aquest sentit, va esmentar que El temps sofert té com a precedents Ah, sí?, Poemes del confinat (editorial Café Central, 2023), L’incert encontre (editorial Cafè Central, 2020) i Del foc al vers (editorial Comte d’Aure, 2019).

En temps suspès de creació d’obra nova, li van preguntar si havia abandonat els versos. I ell va respondre que “potser eren els versos que l’havien abandonat a ell”. Ara, amb motiu del nou llibre, ho va recordar i va considerar que va ser un presagi perquè, feliçment, no s’ha complert.

Biblioteca Feliu Formosa

A finals d’abril, el poeta sabadellenc va donar 1.410 obres teatrals de la seva biblioteca personal a l’equipament cultural de Castellar del Vallès Alcavot. Formosa, que viu a Igualada, va repartir la major part de la biblioteca que tenia al seu pis de Barcelona, formada per 5.000 obres.

En l’acte d’entrega a l’Alcavot, Formosa va recalcar que la seva activitat literària no s’atura: “No paro. S’ha de lluitar contra el temps. I si en queda poc, aprofita’l”.